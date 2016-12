„Wir haben zehn Millionen Kilo Essen verteilt“

Auch in der Gastronomie landen Lebensmittel im Müll, die noch bedenkenlos gegessen werden könnten – in Deutschland etwa eine Million Tonnen pro Jahr. Ein Berliner Start-up will dagegen etwas tun: „Wir haben uns überlegt, dass wir das, was abends sonst im Restaurant entsorgt werden würde, weiter verwenden wollen“, sagt Marvin Schawe von MealSaver. Sein Unternehmen hat eine App entwickelt, um übrig gebliebenes Essen aus der Gastronomie unter die Leute zu bringen. Die App zeigt an, welche Restaurants in der Nähe gerade welche Speisen anbieten. Für 1,50 Euro bis 4,50 Euro können App-Besitzer dann zuschlagen.

Aktuell beteiligen sich in Berlin rund 160 Restaurants an der Aktion. „Damit haben wir bisher über eine Tonne Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt“, sagt Schawe. 2017 soll die App auch in anderen deutschen Städten an den Start gehen. Schawe meint: „Uns geht es auch darum, die Menschen generell für das Problem der Verschwendung zu sensibilisieren.“

Die Initiative Foodsharing will ebenfalls zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln beitragen. Mit Hilfe öffentlich zugänglicher Kühlschränke oder Regale und über die Website der Bewegung teilen die Mitglieder seit 2012 Essen. Die Lebensmittel stammen aus Privathaushalten und Supermärkten. „Obwohl es uns noch nicht lange gibt, haben wir schon 460.000 Mal Lebensmittel abgeholt und somit circa zehn Millionen Kilo Essen verteilt“, sagt Nicole Klaski von Foodsharing. Sie sammelt Lebensmittel in Supermärkten ein und verschenkt sie dann.

Initiativen und Start-ups wie MealSaver und Foodsharing könnten das Problem der Lebensmittelverschwendung natürlich nicht komplett lösen, sagt Verbraucherschützer Frank Waskow. „Aber diese vielen kleinen Bausteine tragen zum erhöhten Bewusstsein bei. Das ist ein guter Nährboden, auf dem die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung aufsetzen kann.“ Am besten sei natürlich, wenn erst gar nichts übrig bleibe.