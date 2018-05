Eurovision Israel gewinnt den ESC - Deutschland auf Platz vier

Israel gewinnt den 63. Eurovision Song Contest dank Zuschauerstimmen. Deutschland kommt auf Platz vier - eine Überraschung nach den jüngsten Pleiten.

Die Sängerin Netta aus Israel freut sich nach dem Finale des 63. Eurovision Song Contests über ihren Sieg. (Foto: dpa) Eurovision Song Contest 2018

Lissabon Israel hat den Eurovision Song Contest 2018 gewonnen, Deutschland erreichte überraschend Platz vier. Die Sängerin Netta bekam für ihr schrilles, von Korea-Pop beeinflusstes Lied „Toy“ die meisten Punkte (529) von Jurys und Publikum. Es ist der vierte Sieg von Israel in der Geschichte des ESC. Zuletzt gewann vor 20 Jahren die Sängerin Dana International.

Deutschlands Kandidat Michael Schulte (28) landete mit der melancholischen Popballade „You let me walk alone“ über den Tod seines Vaters unter den 26 Finalisten auf Platz vier. Er schnitt damit so gut ab wie seit 1999 kein deutscher Beitrag mehr. Er beendete die Serie der Misserfolge der vergangenen drei Jahre, als Deutschland jeweils immer nur Letzter oder Vorletzter geworden war.

Insgesamt nahmen am ESC in Lissabon dieses Jahr 43 Länder teil. 17 Beiträge wurden in den beiden Semifinals (Halbfinals) am Dienstag und Donnerstag aussortiert. Im vergangenen Jahr hatte der Portugiese Salvador Sobral mit dem stillen Lied „Amar pelos dois“ gewonnen und so den Grand Prix in sein Heimatland geholt. Den ESC gibt es seit 1956.

