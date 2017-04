Barack Obama Der frühere US-Präsident kommt im Mai zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland. (Foto: dpa)

BerlinDer frühere US-Präsident Barack Obama kommt im Mai zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus Kirchenkreisen bestätigt. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ (Dienstag) darüber berichtet. Die Veranstalter des Glaubensfestes, das in Berlin und Wittenberg stattfindet, wollen im Laufe des Tages Details zum Besuchsprogramm bekanntgeben.

Zum Kirchentag vom 24. bis 28. Mai werden in Berlin 140.000 Besucher erwartet, zum Abschlussgottesdienst in Wittenberg 200.000 Menschen. Das Glaubensfest steht diesmal ganz im Zeichen von 500 Jahren Reformation. 1517 hatte der Theologe Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel verfasst und sie der Überlieferung nach an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen.

Barack Obamas Besuche in Deutschland Zum achten Mal Zum ersten Mal kam er als Senator, danach sechsmal als US-Präsident. Bei seinem letzten Deutschland-Besuch als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika im November hatte Barack Obama gesagt, als Privatmann wolle er einmal zum Oktoberfest nach München kommen. Nun reist er aber schon im Mai an – zum Evangelischen Kirchentag. Seine Deutschland-Besuche im Überblick.

Juli 2008 Als Senator tritt Obama während des US-Wahlkampfes in Berlin auf. Der Kandidat der Demokraten spricht mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und vor rund 200.000 Menschen an der Siegessäule. Eine Rede vor dem Brandenburger Tor – als Kandidat und nicht Präsident – hatte Merkel ihm nicht gestattet.

April 2009 Obama kommt erstmals als Präsident. Im Rahmen eines Nato-Gipfels besucht er Baden-Baden und die badische Grenzstadt Kehl. Mit Merkel trifft er sich zu einem persönlichen Gespräch.

Juni 2009 In Dresden beten Merkel und Obama in der Frauenkirche. Nach einem Rundgang im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald erinnern beide an die Gräuel des Nationalsozialismus. Obama schließt seinen Besuch in Rheinland-Pfalz ab.

Juni 2013 Ein gutes halbes Jahr nach seiner Wiederwahl kommt Obama nach Berlin. Jetzt darf er seine Rede auch vor dem Brandenburger Tor halten. Er schlägt weitere Schritte zur atomaren Abrüstung vor.

Juni 2015 Obama kommt zum G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs führender Industrieländer auf Schloss Elmau in Bayern. Klimaschutz und der Ukraine-Konflikt stehen im Fokus.

April 2016 Obama eröffnet gemeinsam mit Merkel die Hannover Messe, deren Partnerland diesmal die USA sind. Er schwärmt von der Kanzlerin und bezeichnet sie als große Kraft in Europa und verlässliche Politikerin.

November 2016 Obama unternimmt eine letzte Europareise als Präsident und sagt Merkel in Berlin goodbye. Sie war für ihn nach eigenen Worten die wichtigste ausländische Partnerin in seiner Amtszeit.

Mai 2017 Obama nimmt voraussichtlich am Evangelischen Kirchentag teil, der vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg stattfindet.

Obama, der das Amt des US-Präsidenten zu Jahresbeginn an Donald Trump übergeben hat, gehörte früher einer christlichen Kirchengemeinde in Chicago an. Er war im vergangenen November letztmalig als Präsident zu Besuch in Berlin.