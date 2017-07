 Ex-Football-Star: O.J. Simpson kommt vorzeitig frei

Carson CityDer frühere amerikanische Football-Star O.J. Simpson (70) darf vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Das entschied ein Begnadigungsausschuss am Donnerstag im Bundesstaat Nevada. Simpson hatte zuvor in einer Anhörung für seine frühzeitig Entlassung aus der Haft geworben. Simpson war 2008 von einem Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Mindeststrafe von neun Jahren verurteilt worden. 2007 war er zusammen mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fan-Artikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben.