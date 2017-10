Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Fahrbahn abgesackt Auf einer Länge von etwa 100 Metern ist die Bundesautobahn 20 bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) abgesackt. Grund ist offenbar der sumpfige Untergrund. (Foto: dpa)

TribseesDie Ostseeautobahn 20 Lübeck-Stettin ist seit Freitag bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist das Absacken der Autobahn durch den moorigen Untergrund, weshalb aus Sicherheitsgründen nun auch die Fahrbahnen Richtung Westen geschlossen wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Damit müssen Autofahrer auf der wichtigen West-Ost-Verbindung für längere Zeit in beiden Fahrtrichtungen zwei Umleitungen zwischen den Abfahrten Bad Sülze und Tribsees in Kauf nehmen, wie das Schweriner Verkehrsministerium im Vorfeld mitgeteilt hatte.

Auch ein Ausweichen auf die Bundesstraßen 105 und 110 ist möglich. Der genaue Grund für das Absacken des erst 2005 gebauten Autobahnabschnittes ist noch unklar. Bis Sommer 2018 soll eine Behelfsbrücke entstehen.