Verpatzte Eierbestellung und Ärger mit der Sesamstraße

Im Weißen Haus sind Ostereier aus Holz und mit einer Gravur versehen. 40.000 Stück hat das Weiße Haus bestellt, weniger als die Hälfte als im vergangenen Jahr, und nur 18.000 davon sollen der „New York Times“ zufolge bei dem Fest verteilt werden.

Genug Zeit für eine größere Bestellung wäre durchaus gewesen. Die Herstellerfirma Wells Wood Turning hatte im Februar vergeblich versucht, nach der gewünschten Menge zu fragen. Schließlich hatte sie sich via Twitter an den Präsidenten und die First Lady gewandt – und auch an deren Privat-Nutzerkonten.

Die Eiersuche ist aber nur ein Teil der Unterhaltung für die Besucher, die gruppenweise von morgens bis abends über den Rasen des Weißen Hauses flanieren dürfen. Musiker begeistern die Kinder zusätzlich. In den vergangenen Jahren zählten etwa Justin Bieber, Idina Menzel und Ariana Grande zu den Stargästen. Dieses Jahr hingegen werden sich die Trumps offenbar eine Militärkapelle in den Vorgarten stellen.

Außerdem treten beim „Egg Roll“ seit Jahren alle Figuren aus der „Sesamstraße“ auf, und auch in diesem Jahr bat das Weiße Haus um wuschelige Unterstützung. Das Timing hätte allerdings haariger nicht sein können.

Die „Sesamstraße“ ist ein Produkt des öffentlichen Fernsehsenders PBS. Das Kinderprogramm wechselte zwar 2015 zum Privatsender HBO, ist aber durch die Bemühungen des Ursprungssenders immer noch für alle US-Zuschauer zugänglich. Dem öffentlichen Bildungsfernsehen hatte Trump in seinem Haushaltsentwurf wenige Tage vor der Anfrage nach „Sesamstraßen“-Figuren fürs Osterfest die Fördermittel zusammengestrichen. Eine Figur soll nun wohl auftreten; welche, ist auch vier Tage vor dem Fest nicht bekannt.

Unterdessen spekulieren US-Medien darüber, ob der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, bei dem Osterfest aushelfen wird. Zu Bush-Zeiten war er bei der Gelegenheit im pelzigen Kostüm des Osterhasen über den Rasen des Weißen Hauses gehoppelt.