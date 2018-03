 Filmfest Berlinale: Schauspielerin Tabatabai verteidigt MeToo-Debatte

Die Debatte um Missbrauch und Gewalt im Filmbusiness ist ein präsentes Thema auf der Berlinale. Schauspielerin Jasmin Tabatabai verteidigt den Disput.

Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai versteht nicht, warum Menschen genervt auf das Thema Missbrauch reagieren. (Foto: AFP) Jasmin Tabatabai mit Andreas Pietschmann

BerlinDie Schauspielerin Jasmin Tabatabai (50) hat sich gegen kritische Stimmen gewandt, die von der Debatte um sexuellen Missbrauch in der Filmbranche genervt sind. „Wie kann man eigentlich im Ernst sagen „Ich kann's nicht hören, wenn du mir von deinem Missbrauch erzählst“?“, sagte Tabatabai („Letzte Spur Berlin“) am Montag am Rande der Berlinale. Genauso albern sei es, wenn Leute jetzt behaupteten, sie könnten Frauen keine Komplimente mehr machen oder hätten Angst, dass eine Meinungsdiktatur herrsche.

Stichwort MeToo: Die Debatte um Missbrauch und Gewalt ist auch auf dem Filmfestival Thema. Es werde sehr viel darüber geredet, sagte Tabatabai. Sie erlebe die Diskussion sehr differenziert, engagiert und mit unterschiedlichen Standpunkten.

Schauspielerin Natalia Wörner (50, „Die Diplomatin“) wandte sich bei einer Podiumsdiskussion gegen einen fixen Regelkodex am Filmset. Das sei nicht umsetzbar, findet sie, weil es in künstlerische Prozesse hineinwirken würde. Mit Blick auf die Forderung, angesichts der MeToo-Debatte einen schwarzen statt eines roten Teppichs auszurollen, meinte sie: „Es ist unser Bewusstsein, das sich verändern muss - und nicht die Farbe des Teppichs.“

Motto der Diskussionsrunde im Tipi-Zelt war „Kultur will Wandel!“. Eingeladen hatten der Bundesverband Schauspiel, das Bündnis Pro Quote Film und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Kurz unterbrochen wurde die Runde durch die Störaktion einer Gruppe, die auf die Bühne kam und mit Zetteln sexuelle Gewalt durch Ausländer anprangerte - das Publikum reagierte mit Rufen wie „Nazis raus“.