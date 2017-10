Finnland Die Polizei will am Mittag weitere Einzelheiten zu dem Unglück bekanntgeben. (Foto: dpa)

HelsinkiBei einem Zugunglück in Finnland sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen umgekommen. Der finnische Rundfunk Yle berichtete von vier Toten. Zahlreiche Menschen sollen verletzt sein. Ein Personenzug war in Skogby mit einem Militärfahrzeug kollidiert. Die Polizei wollte am Mittag weitere Einzelheiten bekanntgeben.