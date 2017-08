HoustonIn einer unter Wasser stehenden Chemie-Fabrik in der Nähe der texanischen Metropole Houston gab es Explosionen. Zwei Detonationen seien in der Anlage in Crosby zu hören gewesen, teilte der Konzern Arkema am Donnerstag mit. Schwarzer Rauch steige über der Fabrik auf. Der Betreiber kündigt nun an, das Feuer kontrolliert abbrennen lassen zu wollen. Diese Entscheidung sei in Absprache mit den zuständigen Behörden gefallen.



Zuvor hatte das Unternehmen erklärt, in den Produktionshallen stehe nach dem Tropensturm „Harvey“ das Wasser fast zwei Meter hoch. Dadurch seien die Kühlsysteme ausgefallen. Wegen steigender Temperaturen werde damit gerechnet, dass es in den kommenden sechs Tagen zu einer massiven Detonation und einem Großfeuer kommen werde. In der Fabrik werden organische Peroxide unter anderem für Farben hergestellt. Durch das kontrollierte Abbrennen der Peroxide dürfte keine allzu große Gefahr ausgehen, da diese im Wesentlichen zu CO2, Wasser und Ruß verbrennen. Giftige Dämpfe entstehen nicht, allenfalls der Rauch könnte gesundheitsschädlich sein. Gefährlicher könnte es werden, wenn unverbrannte Peroxide in die Umwelt gelangen, da manche von ihnen Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen verursachen können. Ob solche Peroxide in der Fabrik verarbeitet wurden, ist allerdings unklar. Die Behörden hatten die Evakuierung des Gebietes angeordnet.

Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern sind nach Angaben der örtlichen Behörden in Sicherheit gebracht worden. Arkema stellt in dem 40 Kilometer nordöstlich von Houston gelegenen Ort Crosby organische Peroxide her, die bei niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen.

Unklar scheint, wie gefährlich die Situation nun werden könnte. Angaben darüber, wie viele Chemikalien in dem Werk lagern, gibt es nicht. Richard Rowe, CEO der Nordamerika-Einheit von Arkema, sagte daher, es sei spekulativ zu prognostizieren, wie viel Schaden die Explosionen anrichten könnte. Dass es langfristige Konsequenzen durch die Explosionen geben könnte, schloss er aus. Eine Sprecherin der Feuerwehr sprach von einer „besorgniserregenden Situation“, relativierte aber: „Die Anlage ist von Wasser umgeben, so dass wir nicht damit rechnen, dass sich das Feuer ausbreiten wird.“ Zudem hieß es von Unternehmensseite, dass die Gefäße, in denen das organische Peroxid gelagert, so ausgestattet sind, dass die Freisetzung der Chemikalien verlangsamt wird. Zudem würden die Chemikalien wegen des Wassers schnell verdampfen. Sorgen über eine Ausbreitung des Feuers zielen vor allem darauf, dass um Houston das Herz der US-Ölförderung schlägt.

Eigentlich sollte die Vorbereitung auf eine solche Extremsituation gewährleistet sein, da Fabriken wie die von Arkema der amerikanischen Umweltschutzbehörde einen Risikomanagementplan vorlegen müssen. Allerdings gab es bei der letzten Einreichung von 2014 einen Unterscheid zur jetzigen Situation: Dort wurde angenommen, dass Schritte eingeleitet werden können, um die Menge der freigesetzten Chemikalien zu reduzieren. „Wir haben dieses Szenario nicht exakt modelliert“, hieß es daher von Unternehmensseite, „aber wir halten einen Radius der Evakuierung von über zwei Kilometern für angemessen.“ Inzwischen hat „Harvey“ den Staat Louisiana erreicht. Das US-Hurrikan-Zentrum stufte den Sturm in der Nacht zum Donnerstag aber zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herab.

Auch die Produktion von BASF in Texas wird durch den Sturm beeinträchtigt. Am Verbundstandort in Freeport seien aufgrund von Engpässen bei der Rohstoffversorgung einige Anlagen heruntergefahren worden, erklärte eine Sprecherin des deutschen Chemiekonzerns am Donnerstag. Der Standort in Port Arthur laufe derzeit mit reduzierten Kapazitäten. Dort betreibt BASF einen der weltgrößten Steamcracker – eine petrochemische Großanlage, die aus Rohbenzin wichtige Ausgangsstoffe für die Kunststoffherstellung gewinnt. Port Arthur und Freeport sind die beiden größten und wichtigsten von insgesamt sechs Standorten von BASF in Texas. Der Konzern beschäftigt in dem Bundesstaat rund 3000 Mitarbeiter.

BASF hatte am Mittwoch erklärt, dass bisher nur Anlagen an kleineren Standorten in Texas – Beaumont, Bishop und Pasadena – heruntergefahren wurden, die großen Standorte Port Arthur und Freeport seien noch in Betrieb. „Harvey“ brachte tagelange sintflutartige Regenfälle über Texas. Es war der stärkste Hurrikan in dem Bundesstaat seit mehr als 50 Jahren. Port Arthur steht nach Angaben seines Bürgermeisters Derrick Foreman komplett unter Wasser.