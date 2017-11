 Frankfurt: Zwei Tote nach Wohnungsbrand

Wohnungsbrand in Frankfurt Das Feuer scheint vorsätzlich gelegt worden zu sein. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainZwei Männer sind am Samstag nach einem Wohnungsbrand in Frankfurt/Main ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer vorsätzlich mit Benzin gelegt. Zeugen gaben an, dass es eine Explosion in dem Gebäude gegeben habe.

Die Männer – der 64-Jährige Wohnungsinhaber und ein 36-jähriger Bekannter - starben wenige Stunden nach dem Brand an den Folgen ihrer schweren Verletzungen in einem Krankenhaus, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Nach ersten Ermittlungen sollen die beiden Männer sich in der Wohnung öfter getroffen haben, „um dem Alkohol zu frönen“.

Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen. Es handelt sich um eine Frau mit ihren drei Kindern, die wegen der starken Rauchentwicklung in einer Wohnung über dem Feuer eingeschlossen waren und um zwei Polizisten, die die Familie ins Freie retteten.