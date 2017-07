 G20-Gipfel: Der unerschrockene Pizzabote

Das Hamburger Stadtmagazin Fink.Hamburg hat mit einem unerwarteten „Helden“ des G20-Gipfels gesprochen: Benjamin, ein Bote der Pizzakette Domino's. Just in dem Moment, als die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und autonomer Szene während der „Welcome to Hell“-Demo in Hamburg am Donnerstagabend begannen, kurvte der 28-Jährige unerschrocken durch die Szene.

„Ich musste eine Pizza in der Hopfenstraße ausliefern. Auf dem Rückweg in die Filiale in der Jessenstraße bin ich allerdings nicht mehr richtig durchgekommen“, sagte der Fahrer dem Stadtmagazin. Er arbeitet für die Filiale in Altona. Ein Polizist hatte ihm gesagt, er würde schon durchkommen – der Slalomparcours durch Demonstranten und Wasserwerfer beginnt.

Mit beachtlichem Tempo pflügte er sich den Weg durch die Demonstranten.

Ganz so einfach war das Durchkommen aber dann doch nicht, wie dieses Video zeigt.

Der Bote sagte dem Stadtmagazin: „Es war richtig gefährlich. Dort flogen auch Steine.“ Dennoch habe er beim Telefoninterview völlig unaufgeregt geklungen.

In sozialen Netzwerken wird der Bote für seine Gelassenheit inmitten der tumultartigen Lage gefeiert – und auch auf den Minijob-Tweet von CDU-Generalsekretär Peter Tauber angespielt.

Ein Video zur „Welcome to Hell“-Demonstration.