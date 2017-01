Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Den Tätern winken satte Gewinne“

„Zum Teil handeln hier Kriminelle in mafiösen Strukturen“, klagt der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL), der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Schwarzen Schafen müsse das Handwerk gelegt werden.

Der Staat müsse die Lebensmittelkontrolle aber besser vernetzen und finanzieren. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) spricht sich seit einiger Zeit für ein europäisches „Referenzzentrum für Echtheit von Lebensmitteln“ aus.

Stiftung Warentest: Hackfleisch unter dem Mikroskop Der Test Die Stiftung Warentest hat 21 Hackfleischprodukte getestet. Die Gewinner und die Verlierer. Quelle: Stiftung Warentest, Februar 2015

Platz 18 bis 21 Vier Produkte teilen sich den letzten Platz mit einer Gesamtnote von 4,0. Das Rewe-Hausprodukt der Marke ja!, außerdem Mühlenhof-Fleisch von Penny, Gut Bartenhof von Norma und das teure Königshofer Fleisch der Biokette Dennree überzeugen die Tester nicht.

Begründung Sie alle enthalten Krankheitserreger, Verderbnismultiplikatoren oder antiresistente Keime in auffälligen Mengen. Doch auch bei der sensorischen Beurteilung, also etwa mit Blick auf den Geschmack, schnitten diese Produkte mit Noten zwischen 2,0 und 4,5 eher schlecht ab.

Platz 17 Das Fleisch aus der Frischetheke bei Kaufhof gefiel den Testern ebenfalls nicht besonders gut. Es enthielt neben Enterobakterien auch Milchsäurebakterien und antibiotikaresistente ESBL-Keime. Zudem roch es leicht säuerlich. Gesamtnote: 3,8.

Platz 16 Das drittschlechteste Ergebnis teilen sich die Produkte Bauernglück von Aldi Nord und das Fleisch aus der Frischetheke bei Karstadts Lebensmittelmarkt Perfetto.

Gründe Die Produkte enthielten im Fall des Perfetto-Fleisches Enterobakterien und zudem antibiotikaresistente Keime, im Fall des Aldi Produkts ebenfalls Enterobakterien und zudem E.Coli-Bakterien. Beide Fleischsorten schnitten auch beim Geschmack nur mittelmäßig ab. Gesamtnote: 3,1.

Platz 3 Auf Rang 3 schafft es die Real-Hausmarke „Meistermetzger“. Es bestehen zwar nur durchschnittliche Werte hinsichtlich der Verderblichkeit und bestimmter Krankheitserreger, allerdings finden sich keine auffälligen Gehalte und es gibt keine antibiotikaresistenten Keime. Zudem ist die Sensorik sehr gut und die Qualität des Fleisches wird mit gut bewertet. Gesamtnote 1,9.

Platz 2 Die Marke Bio+ vertrieben von Real und Kaufland schneidet ebenfalls sehr gut ab. Neben einem guten Geschmack überzeugt es mit einer guten Mikrobiellen Qualität und auch einer guten Qualität hinsichtlich des Muskelgewebeanteils. Gesamtnote: 1,8.

Platz 1 Tagesfrisches Thekenfleisch von Edeka. Es überzeugt durch aromatischen Geschmack, enthält keine Keime oder Krankheitserreger und ist auch in der Konsistenz angenehm, da es zu großen Teilen aus Muskelfleisch besteht. Gesamtnote: 1,7.

Denn die Kontrollen werfen bislang nur Schlaglichter auf das Ausmaß der Fälschungen, das Dunkelfeld ist groß und auch durch Schätzungen nur schwer zu erfassen. US-Forscher nannten vor einigen Jahren eine jährliche Schadensumme von 10 bis 15 Milliarden Dollar für die amerikanische Lebensmittelindustrie.

Europol-Ermittler stellten im vergangenen Winter in 57 Ländern mehr als 10 000 Tonnen und eine Million Liter gefälschte Lebensmittel sicher, darunter gefärbte Oliven in Italien, Zucker mit Kunstdünger im Sudan und gepanschter Alkohol in Griechenland und Großbritannien.

„Den Tätern winken satte Gewinne“, sagte der Chef des Bundesamtes für Verbraucherschutz, Helmut Tschiersky, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um gegenzusteuern, müssten in Deutschland anonyme Hinweisgeber besser geschützt werden - etwa vor dem Rauswurf, wenn sie Betrug in ihrer Firma aufdecken.

Diese Mineralwassersorten empfiehlt Stiftung Warentest Sechs von zehn Mineralwasser Geschmacklich gut, ohne Nachweis oberirdischer Verunreinigungen, verlässlich gekennzeichnet und für Immunschwäche gut geeignet – das schaffen im Test von Stiftung Warentest nur sechs der 30 Medium-Mineralwasser. Quelle: Stiftung Warentest

So wurde getestet 30 natürliche Mineralwässer mit mittlerem Kohlensäuregehalt – „Medium“ genannt –, davon 13 Hersteller- und 17 Eigenmarken des Handels, 27 in PET- und drei in Glasflaschen.

Frische Brise Quelle und Quellort laut Deklaration: Mariusquelle, Aspach Preis pro Liter / pro Flasche: 0,24 / 0,24 Euro Testkommentar: Hoher Mineralstoffgehalt, wenig Natrium, sehr viel Kalzium, viel Magnesium und sehr viel Sulfat. Geschmack (Besonderheiten und Fehler): Deutlich sprudelnd Acetaldehyd in µg/l: 1,2 Testurteil: gut (2,0)

Vio Quelle und Quellort laut Deklaration: Lüner Quelle, Lüneburg Preis pro Liter / pro Flasche: 0,51 / 0,76 Euro Testkommentar: Wenig Mineralstoffe, wie ausgelobt natriumarm Geschmack (Besonderheit und Fehler): Keine Auffälligkeiten Acetaldehyd in µg/l: 4,1 Testurteil: gut (2,0)

Kaufland/K-Classic Quelle und Quellort laut Deklaration: Mierbach Quelle, Wolfhagen Preis pro Liter / pro Flasche: 0,13 / 0,19 Euro Testkommentar: Wenig Mineralstoffe, wie ausgelobt natriumarm Geschmack (Besonderheiten und Fehler): Keine Auffälligkeiten Acetaldehyd in µg/l: 5,1 Testurteil: gut (2,0)

Lidl/Saskia (Wörth am Rhein) Quelle und Quellort laut Deklaration: Saskia Quelle, Wörth am Rhein Preis pro Liter/ pro Flasche: 0,13 / 0,19 Euro Testkommentar: Wenig Mineralstoffe, wie ausgelobt natriumarm Geschmack (Besonderheiten und Fehler): Keine Auffälligkeiten Acetaldehyd in µg/l: 5,1 Testurteil: gut (2,0)

Lidl/Saskia (Jessen) Quelle und Quellort laut Deklaration: Saskia Quelle, Jessen Preis pro Liter / pro Flasche: 0,13 / 0,19 Euro Testkommentar: Wenig Mineralstoffe Geschmack (Besonderheiten und Fehler): Keine Auffälligkeiten Acetaldehyd in µg/l: 5,0 Testurteil: gut (2,0)

Rewe/Ja! Quelle und Quellort laut Deklaration: Paulusquelle, Bad Rippoldsau Preis pro Liter / pro Flasche: 0,13 / 0,19 Euro Testkommentar: Sehr wenig Mineralstoffe, wie ausgelobt natriumarm Geschmack (Besonderheiten und Fehler): Sehr leicht bitter, wenig sprudelnd Acetaldehyd in µg/l: 5,4 Testurteil: gut (2,0)

Für Käufer gibt es indes kaum Anhaltspunkte, den Betrug zu bemerken. Tschiersky rät zu Aufmerksamkeit: „Wenn eine Flasche hochwertiges Olivenöl etwa nur drei Euro kosten soll, stimmt wahrscheinlich etwas nicht.“