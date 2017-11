 „Glory Amsterdam“: Havarierter Frachter vor Langeoog schwimmt wieder

„Glory Amsterdam“ vor Langeoog Der Frachter hat gut 1800 Tonnen Schweröl und rund 140 Tonnen Marinediesel an Bord. (Foto: Reuters)

CuxhavenDer vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter „Glory Amsterdam“ schwimmt wieder. Wie das Havariekommando mitteilte, ist es Schleppern am Donnerstagmorgen gelungen, das Schiff in tieferes Wasser zu ziehen. Das 225 Meter lange Schiff hatte sich in der Nacht zum Sonntag bei dem schweren Sturm „Herwart“ in der Deutschen Bucht losgerissen und war auf eine Sandbank vor der ostfriesischen Insel Langeoog getrieben worden.

Der Frachter, der 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel an Bord hat, ist nach Angaben des Havariekommandos nicht erkennbar beschädigt. Es seien keine Schadstoffe ausgetreten.