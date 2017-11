„Glory Amsterdam“ : Havarierter Frachter wird an die Leine genommen

Datum: 01.11.2017 12:40 Uhr

Der in der Nordsee gestrandete Frachter „Glory Amsterdam“ ist noch nicht geborgen. Zunächst soll das Schiff an eine Leine gelegt werden, damit es nicht näher an die Küste gedrückt wird. Umweltschützer bleiben beunruhigt.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Vor der Küste von Langeoog Im Sturm Herwart war der Frachter auf Grund gelaufen. (Foto: Reuters) CuxhavenDie Bergung des auf eine Sandbank gelaufenen Frachters „Glory Amsterdam“ vor der Nordseeinsel Langeoog kommt mit kleinen Schritten voran. Am Mittwoch soll nach Angaben des Havariekommandos eine Leinenverbindung zwischen dem Frachter und einem Schlepper hergestellt werden. „Wenn diese Leinenverbindung steht, kann mit dem Abpumpen des Ballastwassers begonnen werden“, sagte Simone Starke von der Pressestelle des Havariekommandos. Voraussetzung dafür sei, dass das auf Grund gelaufene Schiff mit Leinen gesichert sei. Sonst könnte der Frachter durch den Wind noch weiter ins Flachwasser gedrückt werden, wenn er leichter wird. Die „Glory Amsterdam“ hat rund 20 000 Tonnen Ballastwasser an Bord, ein Großteil soll abgepumpt werden. Um das havarierte Schiff wegschleppen zu können, muss aber auch der Wasserstand passen. Das 225 Meter lange Schiff hatte sich bei dem schweren Sturm „Herwart“ in der Nacht zum Sonntag in der Deutschen Bucht losgerissen und war auf eine Sandbank vor der ostfriesischen Insel Langeoog getrieben worden. Eine für Montagabend geplante Bergung musste wegen zu geringen Wasserstandes abgesagt werden. Umweltschützer sind wegen der 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel an Bord beunruhigt. Die Ruderanlage des Schiffes ist defekt. An Bord sind 22 Mann Besatzung sowie Mitglieder des Bergungsteams.