 Grammy-Verleihung: „Hello“ von Adele ist Lied des Jahres

Adele Die britische Sängerin Adele mit ihrem Grammy für den Song "Hello". (Foto: Reuters)

Los AngelesDie britische Sängerin Adele hat für ihre Pop-Ballade „Hello“ den Grammy-Award in der Kategorie bestes Lied des Jahres gewonnen. Sie und Songwriter Greg Kurstin setzten sich bei der Verleihung am Sonntag in Los Angeles unter anderem gegen „Formation“ von Beyoncé durch. Nominiert waren zudem Justin Bieber („Love Yourself“), Mike Posner („I took a Pill in Ibiza“) und Lukas Graham („7 Years“). Adele hatte zuvor zwei weitere Preise für die beste Pop Solo Performance und das beste Pop Vocal Album gewonnen.

Chance The Rapper hat den Grammy in der Kategorie „Bester neuer Künstler“ gewonnen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass er auch in der Kategorie „Beste Rap-Darbietung“ mit seinem Hit „No Problem“ gewonnen hat.

Der verstorbene Rockstar David Bowie hat posthum fünf Grammys gewonnen - und damit in allen Kategorien, in denen er nominiert war. „Blackstar“ wurde mit dem Preis „Bester Rock-Song“ geehrt, zudem räumte das gleichnamige Album in den Sparten „Bestes Alternative-Album“, „Beste Rock-Darbietung“ und „Beste Produktion eines nicht-klassischen Albums“ ab. Außerdem wurde seine Produktion in der Kategorie „Best Recording Package“ ausgezeichnet.

„Ich bin sehr glücklich für ihn, seine Familie und seine Fans“, sagte Saxofonist Donny McCaslin, der drei Auszeichnungen für Bowie annahm. „So wie bei allen unseren Musikhelden wird seine Musik für immer leben“, sagte Sängerin Katharine McPhee, die die Kategorie „Bester Rock-Song“ präsentierte und den Preis anschließend für ihn akzeptierte.

Auch eine Deutsche gewann den begehrtesten Musikpreis der Welt: Die Flensburger Opernsängerin Dorothea Röschmann siegte in der Kategorie bestes klassisches Solo-Album für „Schumann & Berg“, zusammen mit „Shakespeare Songs“ von Ian Bostridge.