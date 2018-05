 Grubenunglück: Mindestens einer von fünf eingeschlossenen Kumpeln in polnischem Bergwerk tot

Bei einem Grubenunglück im Süden Polens sind fünf Bergarbeiter in der Mine eingeschlossen worden. Ein 38-jähriger wurde am Sonntag tot geborgen.

Familien warten auf Nachrichten über ihre Angehörigen vor dem Kohlebergwerk Zofiowka, nachdem durch eine schwere Erschütterung Männer eingeschlossen und vermisst sind. (Foto: dpa) Minenunglück in Polen

WarschauEinsatzkräfte in einer Kohlegrube in Südpolen haben am Sonntag einen von fünf eingeschlossenen Bergleuten erreicht. Der 38-Jährige sei tot, sagte der Leiter des Kohleunternehmens Jastrzebie, Daniel Ozon. Vier weitere Kumpel würden in 900 Metern Tiefe noch vermisst, einer von ihnen habe inzwischen geortet werden können. Um die Rettung der Männer bemühten sich mehr als 200 Einsatzkräfte.

Zunächst werde Sauerstoff in den betroffenen Bereich der Mine gepumpt, um die Konzentration des gefährlichen Methangases zu senken, sagte Ozon.

Die Rettungsaktion wurde am Samstagvormittag eingeleitet, nachdem ein Beben die Kohlegrube Zofiowka in der Stadt Jastrzebie-Zdroj nahe der tschechischen Grenze erschüttert hatte. Zunächst wurden sieben Bergleute vermisst, zwei wurden später lebend gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki eilte am Samstagabend nach Jastrzebie-Zdroj. Er besuchte die beiden Bergleute im Krankenhaus und traf mit ihren Familien zusammen. Die Behörden leiteten Ermittlungen zu dem Unglück ein.

Die staatliche polnische Bergbaubehörde gab die Stärke des Bebens vom Samstag mit 3,4 an. Nach Angaben des Seismologischen Zentrums Europa-Mittelmeer lag die Stärke bei 4,3. Der Fernsehsender TVN24 berichtete, das Beben sei auch an der Erdoberfläche zu spüren gewesen und habe einige Häuser erschüttert.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.