150 000 Euro Schaden richteten Acht- und Neunjährige in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) an. Durch ein offenes Fenster hatten sie Feuerwerkskörper in eine Wohnung geworfen und einen Brand ausgelöst. Ebenfalls 150 000 Euro kostete der „Streich“ von 13 Jahre alten Jungen in Magdeburg, die durch eine angezündete Zeitung eine Schulsporthalle in Brand setzten.