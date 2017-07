HamburgBei einer Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind am Freitag ein Mensch getötet und sechs verletzt worden. Zunächst war von vier Verletzten die Rede gewesen. Der Täter ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren worden. Er sei 26 Jahre alt, teilte die Polizei am Freitag weiter mit.

Bei dem Toten geht die Polizei aufgrund von Ausweispapieren davon aus, dass es sich um einen 50-jährigen Deutschen handelt. Eine 50-Jährige sowie vier Männer im Alter von 64, 57, 56 und 19 Jahren erlitten Messerstichverletzungen. Ein 35-Jähriger sei schwer verletzt worden, als er versuchte, den Tatverdächtigen zu überwältigten.

Am Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, betrat ein Mann den Supermarkt in einer belebten Einkaufsstraße im Stadtteil Barmbek und stach unvermittelt mit einem Küchenmesser auf Kunden ein. Das teilte die Polizei mit.

Die Polizei bildete eine Sonderkommission unter Beteiligung der Mordkommission und des Staatsschutzes. Letzterer ist für politisch motivierte Delikte zuständig. „Weiterhin wird in alle Richtungen ermittelt. Dies schließt Ermittlungen des Staatsschutzes ausdrücklich ein“, erklärte die Polizei.

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte Sprecher Timo Zill. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einschätzung seriös nicht möglich“, sagte Zill zu einem möglichen Terror-Hintergrund der Tat. Auch Berichte, wonach der Angreifer „Allahu Akbar“ gerufen haben soll, bestätigte der Sprecher nicht.

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

Hinweise auf einen zweiten Täter gab es laut Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte sie mitgeteilt, es handele sich „definitiv“ um einen Einzeltäter. Meldungen über ein mögliches Raubmotiv hätten sich bisher nicht bestätigt, twitterte die Hamburger Polizei.

Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort im Stadtteil Barmbek. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fuhlsbütteler Straße. Es komme zu Straßensperrungen, teilte die Polizei mit. „Bereich bitte weiträumig umfahren!“, schrieb sie bei Twitter.