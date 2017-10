 Hitzewelle in Südkalifornien: 40 Grad in Los Angeles

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Los Angeles Die Metropole schwitzt bei Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius. (Foto: AP)

Los Angeles Wegen einer Hitzewelle sind die Feuerwehren in Südkalifornien in höchster Alarmbereitschaft. Bereits am Dienstag wurden rund 20 Hitzerekorde gebrochen, für Mittwoch wurden leicht rückläufige Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius erwartet. Dennoch könnten wegen eines Hochdruckgebietes und heißer Santa-Ana-Winde weitere Rekorde aufgestellt werden, erklärte der Nationale Wetterdienst.

Meteorologen warnten vor erhöhter Feuergefahr. Die Feuerwehren löschten am Dienstag selbst kleinste Brände in den Bergen, um eine Ausbreitung der Flammen im trockenen Gras zu verhindern. Dabei waren auch Löschflugzeuge im Einsatz. Trotzdem wurden im Bezirk Ventura nordwestlich von Los Angeles rund 40 Hektar Vegetation vernichtet. Häuser waren nicht in Gefahr.

Rekordtemperaturen wurden in einem Gebiet zwischen Santa Maria, mehr als 160 Kilometer nördlich von Los Angeles, bis hinunter nach San Diego verzeichnet. In der Innenstadt von LA erreichte die Hitze am Dienstag 40 Grad und brach damit einen 108 Jahre Rekord für dieses Datum.

Die Spieler des örtlichen Baseballteams mussten im Dodger Stadium bei 39 Grad antreten, obwohl ein Großteil des Spielfelds beschattet wurde. Über die Stadionlautsprecher schallten passenderweise die Titel „Heat Wave“ und „Summer in the City“. Die Dodgers kamen mit der Hitze besser zurecht als ihre Gegner und gewannen klar gegen die Houston Astros.