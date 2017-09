Vorhang zu Der Playboy-Gründer und Verleger Hugh Hefner verstarb mit 91 Jahren. (Foto: dapd)

Los Angeles „Playboy“-Gründer Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprises am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Hefner „starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus „The Playboy Mansion“ im Kreis geliebter Menschen“, hieß es in der Mitteilung. Auf Twitter bestätigte der „Playboy“ den Tod des 91-Jährigen und postete ein Foto des Magazingründers mit der Überschrift „Die amerikanische Ikone“ und einem seiner berühmtesten Zitate: „Das Leben ist zu kurz, um den Traum eines anderen zu leben.“

Hefners Sohn Cooper (26), inzwischen Chef-Kreativer bei Playboy Enterprises, erklärte, sein Vater habe ein außergewöhnliches und wirkungsvolles Leben gehabt. Er sei ein medialer und kultureller Pionier gewesen, der stets Redefreiheit, Bürgerrechte und die sexuelle Befreiung verfochten habe.

Fakten über das „Playboy“-Magazin Marilyn Monroe 1953 produziert Hugh Hefner die erste Ausgabe des Männer-Magazins „Playboy“. Darauf posiert Marilyn Monroe in einem tief ausgeschnittenen Kleid. Das Foto war ursprünglich für einen Kalender gedacht. Auf die Frage der Journalisten, was sie denn getragen habe, soll Monroe geantwortet haben: „Chanel No. 5.“ Quelle: schweizer-illustrierte.ch

1972 Das meistverkaufte Heft erscheint im November 1972 und wandert über 7 Millionen Mal über den Ladentisch. Auf dem Cover war das Model Pam Rawlings zu sehen. Die Ausgabe mit Farrah Fawcett auf dem Titel aus dem Jahr 1995 gilt mit über 4 Millionen verkauften Exemplaren als das bestverkaufte Heft der 90er-Jahre. Fawcett ist damals 48 Jahre alt.

Jimmy Carter 1976 sorgt das Interview mit Jimmy Carter für Furore. „Ich habe in meinem Herzen schon Ehebruch begangen“, gesteht der damalige US-Präsidentschaftskandidat.

Cindy Crawford Cindy Crawford ist das erste Supermodel, das 1988 sich für den „Playboy“ auszieht.

Pamela Anderson Pamela Anderson posiert insgesamt 14 Mal für das Cover des Magazins und hält somit den Rekord. 2010 spendet sie ihre Gage von 25.000 Dollar an die Charity-Organisation „Waves for Water“, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzt.

Heidi Klum Heidi Klum möchte sich 2003 trotz einer Gage von 885.000 Dollar nur unter der Bedingung, dass die Fotos schwarz-weiß sind, ablichten lassen. Hugh Hefner ist damit nicht einverstanden und zieht sein Angebot zurück. Seiner Meinung nach lassen sich farbige Bilder besser verkaufen.



Striptease im „Playboy“ Das neuseeländische Model Rachel Hunter kassiert 2004 für Striptease im Magazin die Rekordsumme von beinahe zwei Millionen Dollar.

Jennifer Aniston 2008 lehnt Jennifer Aniston – sie zieht sich zuvor für die Zeitschrift „GQ“ aus – das Angebot von vier Millionen Dollar für ein Shooting ab. Ihre Begründung: „GQ ist Kunst, Playboy ist Sex.“

Sila Sahin Im Mai 2011 lösen die Bilder der deutschen Ausgabe eine bundesweite Debatte aus: Sila Sahin, die noch zu der Zeit täglich in der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen ist, ziert als erste Deutsch-Türkin nackt das Cover.

Verkaufsverbot Die Zeitschrift darf in China, Malaysia, Thailand, Indien, Singapur und Brunei nicht verkauft werden. Ebenfalls verboten sind die Magazine im Iran, in Saudi-Arabien und in Pakistan. Aufgrund massiver Proteste in Indonesien werden in den „Playboy“-Ausgaben keine komplett nackten Frauen abgebildet – der Schwerpunkt liegt auf einer hohen Textqualität.

Hugh Hefner gründete den „Playboy“ 1953. Die Mischung aus Nacktaufnahmen, Artikeln, Interviews, deftigen Herrenwitzen und Tipps für den Umgang mit Frauen veränderte in den folgenden Jahrzehnten nach und nach die Moralvorstellungen der damals prüden US-amerikanischen Gesellschaft. Der ursprünglich aus Chicago stammende Hefner schaffte zugleich ein Imperium, dessen Wert heute auf 500 Millionen Dollar (425 Mio Euro) geschätzt wird. Begonnen hatte er laut „Hollywood Reporter“ mit gerade einmal 8000 Dollar.

Viele Prominente würdigten Hefner über Twitter. US-Schauspieler Mark Hamill („Krieg der Sterne“) schrieb, er habe Hefner kurz vor der Premiere des ersten „Star Wars“-Films kennengelernt. Hefner sei in der Folge ein lieber, aufmerksamer und loyaler Freund geworden. Reality-Star Kim Kardashian erklärte: „Du wirst sehr vermisst werden! Liebe dich Hef!“ Sie schwelge gerade mit Glamourgirl Paris Hilton in schönen Erinnerungen an die Partys in der „Playboy Mansion“. „Hef“ sei ein großartiger Mann gewesen, schrieb Kiss-Bassist Gene Simmons. „Dein Vermächtnis wird weiterleben“, fuhr er fort.

Die Marke mit den stilisierten Hasen gilt als eine der bekanntesten Amerikas. In den vergangenen Jahren versuchte das Unternehmen, seine Ausrichtung im Erotikgeschäft zu verändern: Um auch auf Twitter und Facebook aktiv sein zu können, gestalteten die Macher die US-Webseite in den vergangenen Jahren jugendfreier. Im US-Heft waren sogar vorübergehend keine nackten Frauen mehr zu sehen. Dieser Schritt wurde jedoch kurze Zeit später wieder rückgängig gemacht.

Hugh Hefner war in seinem Leben drei Mal verheiratet und sprach selbst von zusätzlich über tausend Liebschaften. In den letzten Jahren war es ruhiger um den Lebemann geworden, dessen Markenzeichen ein roter Morgenmantel aus Samt war. Sogar seine weltberühmte Villa „Playboy Mansion“ hatte Hefner 2016 für den stolzen Preis von 100 Millionen Dollar verkauft - allerdings nicht ohne sich dabei lebenslanges Wohnrecht zu sichern. Als letzte Ruhestätte sicherte sich Hefner 2009 ein Grab neben Hollywood-Ikone Marilyn Monroe, die das Cover der ersten Ausgabe des „Playboys“ zierte. „Wer will nicht bis in alle Ewigkeit neben Marilyn liegen?“, sagte er damals.