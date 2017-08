HoustonDie Folgen des Jahrhunderthochwassers in Texas sind nach wie vor nicht abzusehen. Vor allem in Houston, in der viertgrößten Stadt der USA, stiegen die Wasserpegel weiter dramatisch an und die Meteorologen sagen für diesen Montag noch mehr Regen voraus. Um einen Dammbruch zu verhindern, wurden zwei Wasserreservoirs vorsorglich geleert.

Auch dadurch könnten weitere Häuser überflutet werden, warnten die Behörden und rieten Bewohnern zur Evakuierung. „Harvey“ war Freitagnacht (Ortszeit) als Monster-Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 auf Land getroffen. Er schwächte sich zwar zu einem Tropensturm ab. Das Problem waren aber die Niederschläge: Starkregen und Wolkenbrüche lösten weitflächige Überschwemmungen aus.

„Die Ausdehnung und Intensität dieser Regenfälle übersteigt alles, was wir bisher erlebt haben“, hieß es in einer Mitteilung des Nationalen Wetterdienstes. Der Direktor der Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long, sprach von einer historischen Katastrophe. 50 Bezirke von Texas seien betroffen und auch der Südwesten des Bundesstaates Louisiana müsse sich auf massiven Regen vorbereiten. Seine Behörde werde noch jahrelang mit den Folgen von „Harvey“ zu tun habe, sagte er. Bisher mussten mindestens 2000 Menschen gerettet werden.

Kleine Unwetterkunde: Wind, Sturm oder Hurrikan Hurrikan Je nach Stärke unterscheiden Meteorologen zwischen tropischen Depressionen (schwacher Wind, „Depression“ im Sinne von Tiefdruckgebiet), tropischen Stürmen (mittel) und tropischen Orkanen (stark). Letztere werden im westlichen Atlantik und im östlichen Pazifik Hurrikans genannt.

Einordnung Ihre Stärke wird nach der von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala eingeteilt. Demnach ist in den USA bei einer maximalen Windgeschwindigkeit unter 63 Stundenkilometern von einem Tropentief die Rede. Bei Tempo 63 bis 118 gilt es als Tropensturm, darüber wird Hurrikanstärke erreicht.

Kategorien Ein Hurrikan der Kategorie 1 reicht bis Tempo 153. Stufe 2 gilt bis 177, Stufe 3 bis 208 und Stufe 4 bis 251 Stundenkilometern. Besonders verheerende Schäden richten Hurrikans der höchsten Kategorie 5 ab einer Windgeschwindigkeit von 252 Kilometern pro Stunde an.

Fortbewegung Hurrikans erzeugen zwar enorme Windgeschwindigkeiten, bewegen sich aber oft nur mit etwa 15 Kilometern in der Stunde vorwärts. Das ist verheerend, weil Niederschläge dann stunden- oder tagelang fast auf dasselbe Gebiet niederprasseln.

Wirbelstürme Oft nehmen Wirbelstürme bei ihrem Zug über das Meer an Stärke zu. Über Land verlieren sie schnell an Kraft, da der Nachschub feuchtwarmer Luftmassen fehlt. Bei Windgeschwindigkeiten unter 120 Stundenkilometern wird ein Hurrikan zu einem Tropensturm herabgestuft.

Straßen waren nur noch mit Booten befahrbar, viele Bewohner flüchteten auf Hausdächer, die Einsatzkräfte kamen bei den Notrufen nicht mehr hinterher und griffen nur ein, wenn es um Leben und Tod ging. Ansonsten waren die Bewohner auf sich alleine gestellt. Die Katastrophenschutzbehörde Fema rief Freiwillige zur Mithilfe auf. Bis Montagmorgen waren zwei Todesfälle durch „Harvey“ bestätigt.

In der Nacht waren die Schleusen an den Wasserreservoirs Addicks und Barker geöffnet worden, die Houston eigentlich vor Überschwemmungen schützen sollen. Doch auch sie konnten die Wassermassen nicht mehr halten. Stündlich seien dort 15 Zentimeter Regen dazugekommen, sagte ein Sprecher des US-Pionierkorps.

Auch entlang des Brazos Rivers drohte das Wasser über die Deiche zu treten. Die Behörden ordneten deshalb für die südwestlichen Vororte von Houston Zwangsevakuierungen an. Das Hochwasser hatte solch dramatische Ausmaße, dass die Helfer nicht einmal sagen konnten, wo es am schlimmsten war. Der Nationale Wetterdienst sagte für Teile Houstons Niederschlagsmengen um 1,30 Meter voraus – das wäre der höchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen für Texas.

Etliche Gebiete hatten bereits die Hälfte davon abbekommen, so der Süden Houstons und die Vororte von Santa Fe. Der Polizeichef von Houston, Art Acevedo, sagte dem Sender MSNBC, derzeit gehe so viel Regen nieder, dass er nirgends mehr abfließen könne. Er warnte Kriminelle davor, die Katastrophe auszunutzen. Mehrere Personen seien bereits wegen Plünderungen festgenommen worden.