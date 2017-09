 Hurrikan „Irma“: Der stärkste Sturm der Geschichte

New YorkDie Order ist klar: Alle müssen raus. 31.000 Menschen haben im Urlaubsparadies der Keys im Südwesten von Florida ihre Sachen gepackt und sich auf den Weg Richtung Norden gemacht. Weitere 100.000 im Großraum Miami werden evakuiert. Auch auf Haiti und Kuba sind die Vorbereitungen in die heiße Phase getreten. „Wir können Euch nicht retten, wenn es erst einmal los geht“, appelliert Floridas Gouverneur Rick Scott am Donnerstag an seine Mitbürger. Gemeint ist Hurrikan Irma und losgehen wird es voraussichtlich am Samstag.

Nur zwei Wochen nach dem Hurrikan „Harvey“ in Texas und Lousiana droht mit „Irma“ in Florida ein noch stärkerer tropischer Sturm. „Das ist der katastrophalste Sturm, den dieser Staat je gesehen hat“, macht Scott die Menschen auf das Schlimmste gefasst. Bis zu drei Meter Wasser könnten fallen, wenn „Irma“ Florida erreicht. Auch die Millionenstadt Miami könnte komplett evakuiert werden.

Welchen Kurs nimmt Wirbelsturm „Irma“? Barbuda Am Mittwoch um etwa 01:00 Uhr Ortszeit (07:00 MESZ), zog „Irma über die Karibikinsel Barbuda, mittags hatte der Sturm die Jungferninseln erreicht, am Mittwochabend war der Sturm nördlich des US-Außengebiets Puerto Rico.

Puerto Rico Am Donnerstag um 02:00 Uhr morgens (08:00 Uhr MESZ) befand sich das Zentrum des Hurrikans 225 Kilometer nordwestlich von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan.

Turks- und Caicosinseln Etwa um 20:00 Uhr Ortszeit (Freitag, 02:00 Uhr MESZ) könnte „Irma“ die britischen Turks- und Caicosinseln erreicht haben.

Kuba Setzt „Irma“ ihren bisherigen Kurs fort, würde der Sturm dann weiter Richtung Nordwesten und sich zwischen den Bahamas und der Nordküste der Dominikanischen Republik und Haiti bewegen. Um 20:00 Uhr Ortszeit (Samstag, 02:00 Uhr MESZ) könnte der Sturm nördlich von Kuba sein.

Florida In den darauf folgenden 24 Stunden zieht „Irma“ den Prognosen zufolge weiter im Norden von Kuba in Richtung Florida. Die ersten Ausläufer könnten den US-Staat demzufolge am Samstag um 20:00 Uhr (Sonntag, 02:00 Uhr MESZ) erreichen.

Palm Beach Die Voraussagen werden ungenauer, je weiter sie in die Zukunft gehen. Bis Sonntagabend 20:00 Uhr (Montag, 02:00 Uhr MESZ) sieht das Hurrikanzentrum den Sturm auf der Höhe der Stadt Palm Beach.

South Carolina 24 Stunden später könnte „Irma“ sich entlang der US-Ostküste bis zur Grenze der Bundesstaaten Georgia und South Carolina bewegt haben.

Irma wird mit der höchsten Kategorie fünf eingestuft. Im Nordosten der Karibik hat der Hurrikan bereits eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und schon zehn Menschen das Leben gekostet. Augenzeugen berichten von Autos, die durch die Luft flogen.

Auf den Urlaubsinseln St. Barthélemy und Saint Martin sind die Flughäfen und Häuser zerstört. „95 Prozent der Insel sind zerstört“, sagte der Präsident des Territorialrats von Saint Martin. Puerto Rico hat der Hurrikan entgegen ersten Befürchtungen nur gestreift. Aber auch das reichte, um eine Million Menschen ohne Strom zu lassen.

In Südflorida stehen die Evakuierten im Stau Richtung Norden. In den Supermärkten ist das Wasser ausverkauft. In Orlando stehen die Menschen stundenlang Schlange, um sich mit Sandsäcken einzudecken. Benzinversorgung wird schon jetzt zum wichtigen Thema: „Bitte bleiben sie so lange wie möglich offen, damit die Menschen wegkommen“, fleht Florida-Gouverneur Scott die Tankstellen-Betreiber fast an.

Fluggesellschaften haben bereits Dutzende von Flügen gestrichen. Auch die Märkte reagierten auf die bevorstehende Gefahr: Die Aktienkurse der Kreuzfahrt-Unternehmen Royal Caribbean und Carneval sind in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Die Futures auf Orangensaft-Konzentrat schnellten dagegen in die Höhe – aus Sorge, dass der Sturm die Ernte in Florida zerstört.

Der Energieversorger Florida Power & Light wird vorsorglich zwei Atomkraftwerke vom Netz nehmen. „Wir werden sie sicher herunterfahren“, sagte Unternehmenssprecher Rob Gould am Donnerstag. Die Atomkraftwerke Turkey Point und St. Lucie liegen an der Atlantikküste Floridas rund sechs Meter über dem Meeresspiegel. Florida Power & Light ist eine Tochter des börsennotierten Konzerns NextEra Energy.

Irma erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 290 Stundenkilometern. Seit es Aufzeichnungen gibt, ist nach Angaben von Experten noch nie so ein lange andauernder Sturm dieser Stärke gemessen worden. Floridas Gouverneur Scott mahnt daher, nicht auszuharren: „Sie können Ihr Haus wieder aufbauen. Aber nicht Ihr Leben!“

US-Präsident Donald Trump spricht den Menschen Mut zu auf Twitter: „Hurrikan Irma wütet, aber wir haben großartige Teams mit talentierten und mutigen Leuten schon vor Ort, die bereit sind zu helfen. Seid vorsichtig, passt auf Euch auf !“, twittert er mit dem Hashtag des Katastrophenschutzes #Fema. Das kann Trump auch seinen eigenen Mitarbeitern zurufen: In Florida ist auch sein Rückzugsort Mar-a-Lago bedroht.

Der Sturm „Jose“, der hinter „Irma“ im Atlantik seine Bahn zieht, wurde in der Nacht zum Freitag vom nationalen Hurrikanzentrum der USA als Hurrikan der Stufe drei eingruppiert. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde 955 Kilometer östlich der Kleinen Antillen. In seinem Zug könnten auch die Inseln Antigua und Barbuda liegen. Vor allem auf Barbuda wurde die Bebauung von „Irma“ bereits fast vollständig zerstört.