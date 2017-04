„Trotzdem kann niemand richtig Irisch sprechen“

Viele Iren stellen die hohen Kosten für die Sprachförderung in Frage. „Wir lernen und lernen und trotzdem kann niemand richtig Irisch sprechen“, sagt Geraldine Keane. „Irgendetwas läuft da falsch.“ Die 46-Jährige hat ihre beiden Söhne nach England ins Internat geschickt, um ihnen den Irisch-Unterricht zu ersparen.

Über die Qualität des Sprachunterrichts wird oft gespottet. Ein Bericht der Wochenzeitung „Politico Europe“, wonach 23 Vollzeitstellen für irische Übersetzer im EU-Parlament nicht besetzt sind, weil es keine qualifizierten Kandidaten gibt, löste Empörung aus. Irisch ist seit 2007 eine Amtssprache der EU.

Die letzte Volkszählung von 2011 scheint den Kritikern Recht zu geben. Demnach haben von den rund 4,5 Millionen Iren zwar 41 Prozent Irisch-Kenntnisse, aber diese Zahl täuscht: Nur etwa 77.000 sprechen die Sprache täglich. Das sind vor allem Menschen, die in den sogenannten Gaeltacht-Gebieten im Westen des Landes leben.

In Nordirland haben nur elf Prozent irische Sprachkenntnisse. Wer hier lernen will, muss hochmotiviert sein und sich um Abendkurse kümmern. Manche Eltern, vor allem Katholiken, entscheiden sich für eine irischsprachige Erziehung. Allein in Belfast gebe es neun Grundschulen, in denen auf Irisch unterrichtet werde, sagt der Autor Robert McMillen, dessen Kinder eine solche Schule besucht haben.

In Norden der Grünen Insel ist die irische Sprache politischer Zündstoff. Auch Jahre nach dem Ende des Nordirland-Konflikts misstrauen sich die religiösen Gruppen. Während die Katholiken das Lernen der irischen Sprache vorantreiben und ein Sprachabkommen fordern, lehnen viele Mitglieder der protestantischen Gemeinde dies strikt ab. Für sie ist die Sprache ein Hintertürchen, durch das die Katholiken weiterhin ein vereinigtes Irland verfolgen.

Viele Menschen in Nordirland haben den alten Konflikt um Sprache und Religion satt. „Die irische Sprache sollte die Gemeinden nicht spalten, sie ist unser gemeinsames Kulturerbe“, erklärt Niall Comer von der Ulster University. Die pro-britische Democratic Unionist Party (DUP) sei gegen ein Sprachabkommen, weil sie fürchte, „dass die irische Sprache irgendwie den britischen Status Nordirlands unterwandern könnte“, erläutert Comer.

Die Gräben sind tief. Viele Protestanten erinnert die irische Sprache an den Nordirland-Konflikt. Im berüchtigten Maze-Gefängnis, wo 1981 zehn Angehörige der Terrororganisation IRA nach einem Hungerstreik starben, lernten die Gefangenen Irisch: Die Sprache war nützlich für die Kommunikation untereinander und Ausdruck des Protestes, erklärt Feargal Mac Ionnrachtaigh in seinem Buch über IRA-Häftlinge und die irische Sprache. Viele der Ex-Gefangenen sind heute Irisch-Lehrer.

„Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich diese Sprache nur höre“, schimpft Martin Finnegan. Der 68-Jährige zog vor fast 30 Jahren von Belfast nach London. Der Gedanke, dass seine vier Enkelkinder in Nordirland als Folge eines Sprachabkommens vielleicht Irisch lernen müssen, ist für ihn „mehr als unerträglich“.