 Italien: 16 Tote nach Busunglück

Italien Das Foto der Staatspolizei zeigt das ausgebrannte Wrack des Busses. 16 Menschen verloren ihr Leben. (Foto: AFP)

RomBei einem Busunfall in Italien sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit Schülern aus Ungarn sei auf dem Rückweg von einer Reise nach Frankreich kurz vor Mitternacht bei Verona von der Straße abgekommen, in eine Begrenzung gekracht und in Flammen aufgegangen, sagte Polizeikommandant Geralomo Lacquanita am Samstagmorgen.

Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt. Die Unglücksursache sei noch unklar. Die Schüler in dem Bus seien zwischen 15 und 17 Jahre alt. 39 Personen hätten überlebt, seien aber verletzt worden, teilten die Einsatzkräfte auf Twitter mit. Die Verletzten seien in Krankenhäuser in Verona gebracht worden.

Der Bus ging in Flammen auf, nachdem er gegen einen Leitungsmast geprallt war, wie Ansa berichtete. An Bord des Busses seien Schüler eines Budapester Gymnasiums gewesen, sagte der Sprecher des ungarischen Außenministeriums, Tamas Menczer, Samstagfrüh im staatlichen ungarischen Fernsehsender M1. „Die Lage ist schwerwiegend“, sagte er lediglich. Nach Menczers Angaben waren bis zu 60 Menschen in dem Fahrzeug.