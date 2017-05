 Italien: Mafia verdiente Millionen mit Flüchtlingszentrum

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

RomDie italienische Polizei hat einen mafiösen Millionenbetrug um ein Flüchtlingszentrum im kalabrischen Crotone aufgedeckt. 68 Personen wurden unter dem Vorwurf festgenommen, der 'Ndrangheta mit Dienstleistungsaufträgen für das Willkommenszentrum Isola di Capo Rizzi 36 Millionen Euro Steuergeld zugeschanzt zu haben. Darunter waren nach Angaben der Carabinieri vom Montag ein Priester und der in Italien bekannte Leiter der Hilfsorganisation Fraternita di Misericordia, Leonardo Sacco.

Carabinieri-General Giuseppe Governale sagte bei der Bekanntgabe der Festnahmen: „Das Willkommenszentrum und Fraternita di Misericordia waren die Geldautomaten der Mafia.“

Ermittlern zufolge hatte die zur 'Ndrangheta gehörende Arena-Familie mit Hilfe eines Priesters und Saccos Aufträge zur Versorgung des Flüchtlingszentrums bekommen. Die Hilfsorganisation habe von dem Arena-Klan kontrollierte Catering-Betriebe beauftragt. Diese hätten dann mehr Mahlzeiten in Rechnung gestellt, als sie tatsächlich lieferten. So seien etwa 36 Millionen der 103 Millionen Euro öffentliche Zuschüsse an den Arena-Klan gegangen. Mit dem Geld seien Immobilien, Luxusautos und Jachten gekauft worden, sagte Staatsanwalt Nicola Gratteri.

Die Polizei bezeichnete den Priester als Organisator des betrügerischen Abschöpfens öffentlicher Mittel für das Flüchtlingszentrum in den Jahren von 2006 bis 2015. Er habe 2007 überdies 132 000 Euro für seine seelsorgerischen Dienste für Flüchtlinge kassiert, heißt es in ihrer Erklärung.

Sacco ist ein Italiener mit vielen Verbindungen zur Politik bis hin zum Vatikan. Dokumentiert ist das auf vielen Fotos, die Sacco mit bekannten Persönlichkeiten zeigen - darunter auch Papst Franziskus.