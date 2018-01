Jakarta : Stockwerk in der Börse eingestürzt

Datum: 15.01.2018 08:35 Uhr

Update: 15.01.2018, 09:45 Uhr

Laut Medienberichten kam es in der indonesischen Jakarta zu einem Einsturz. Betroffen ist ein Stockwerk in der Börse der Hauptstadt. Mindestens 50 Menschen wurden in Krankenhäuser abtransportiert.



JakartaBeim Einsturz eines Zwischengeschosses in der Börse von Jakarta sind am Montag mehr als 50 Menschen verletzt worden. Das Gebäude in der indonesischen Hauptstadt wurde evakuiert, Verletzte wurden in drei Krankenhäuser gebracht, wie Polizeisprecher Setyo Wasisto mitteilte. Sprecher der Krankenhäuser teilten mit, es würden 52 Personen behandelt. Der Börsenhandel wurde trotz des Vorfalls am Nachmittag fortgesetzt. Der Generaldirektor der Börse, Tito Sulistio, teilte mit, es habe keine Toten gegeben, die schwersten Verletzungen seien Knochenbrüche. Das habe er selbst gesehen, als er bei der Evakuierung geholfen habe. Bei den meisten Verletzten handelte es sich um Studenten. Eine größere Gruppe aus Palembang hatte das Gebäude gerade betreten, als das Zwischengeschoss einstürzte. Eine Studentin namens Ade sagte dem Fernsehsender Metro TV, sie habe vorher eine Erschütterung gespürt. „Der Gebäudeteil stürzte plötzlich ein, Chaos brach aus", sagte sie. Einige ihrer Kommilitonen seien von Trümmerteilen am Kopf verletzt worden, andere hätten Knochenbrüche erlitten. Auf Filmaufnahmen von Metro TV war die mit Trümmern übersäte Eingangshalle der Börse zu sehen und wie Menschen geholfen wurde, das Gebäude zu verlassen. Polizeisprecher Wasisto schloss Terrorismus als mögliche Ursache des Einsturzes aus.