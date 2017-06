 Johnny Depp: Entschuldigung für Witz über Trump-Anschlag

Gegen Trump Schauspieler Johnny Depp hat mit einem Kommentar gegen den US-Präsidenten für Aufsehen gesorgt. (Foto: AFP)

New YorkHollywood-Star Johnny Depp hat sich für seine Äußerung über einen möglichen Anschlag auf US-Präsident Donald Trump entschuldigt. Er hatte am Donnerstag auf dem Glastonbury-Festival in England das Publikum gefragt, wann das letzte Mal ein Schauspieler einen Präsidenten umgebracht habe. „Es ist ein Weilchen her, aber vielleicht ist es wieder Zeit“, antwortete er selbst. US-Präsident Abraham Lincoln war 1865 von dem Schauspieler John Wilkes Booth erschossen worden.

„Ich glaube, er braucht Hilfe, und es gibt viele wunderbare sehr dunkle Orte, wo er hingehen könnte“, sagte der Schauspieler noch laut dem Bericht. Mit Blick auf ein mögliches Nachspiel seines Kommentars sagte der Hollywood-Star: „Das wird in die Presse kommen, und es wird furchtbar werden.“

Anhänger Trumps hatten mit Kritik auf Depps Worte reagiert. Auch das Weiße Haus verurteilte „diese Art der Rhetorik“. Der Secret Service sei über die Kommentare des Schauspielers informiert, die Bedrohung eines Präsidenten sei ein Kriminalakt gegen das US-Gesetz.

In einer Stellungnahme an das „People“-Magazin erklärte Depp dann am Freitag, es sei ein schlechter und geschmackloser Scherz gewesen. Er habe nur witzig sein wollen.

Depp war auf dem Festival, weil dort sein Film „Libertine“ aus dem Jahr 2004 gezeigt wurde. Der Schauspieler hatte Trump vergangenes Jahr in einem Clip auf der Comedy-Videoseite Funny Or Die parodiert.