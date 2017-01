 Jury kürt „Unwort des Jahres“: Der Gutmensch sucht einen Nachfolger

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unwort des Jahres Heute entscheiden vier Sprachwissenschaftler und ein Journalist über das „Unwort des Jahres“ 2016. (Foto: dpa)

DarmstadtBegriffe zum Thema Flüchtlinge gehören wieder zu den Favoriten: Sprachwissenschaftler wollen an diesem Dienstag um 10 Uhr das „Unwort des Jahres 2016“ bekanntgeben. Als aussichtsreich gelten Schlagworte wie etwa „Umvolkung“ und „Rapefugee“ – Letzteres ist eine Kombination aus „Rape“ (Vergewaltigung) und „Refugee“ (Flüchtling).

Diese Bezeichnungen entsprechen den Kriterien und sind häufig vorgeschlagen worden. Die sprachkritische Jury entscheidet aber unabhängig. Das Gremium richtet sich nach Angaben der Sprecherin Nina Janich nicht nach der Häufigkeit der Vorschläge. Bereits für 2015 war mit „Gutmensch“ ein Begriff zum „Unwort“ gewählt worden, der aus der Flüchtlingsdebatte stammt.

Unwörter des Jahres 2015: „Gutmensch“ Der Vorwurf diffamiere Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv und dumm, begründete die „Unwort“-Jury.

2014: Lügenpresse Diese pauschale Verurteilung „verhindert fundierte Medienkritik und leistet somit einen Beitrag zur Gefährdung der für die Demokratie so wichtigen Pressefreiheit“, betonte die Jury.

2013: Sozialtourismus Der Ausdruck diskriminiert laut Jury Menschen, „die aus purer Not in Deutschland eine bessere Zukunft suchen, und verschleiert ihr prinzipielles Recht hierzu.“

2012: Opfer-Abo Das Schlagwort hatte Wetter-Moderator Jörg Kachelmann geprägt. Er meinte damit, dass Frauen immer wieder die Opferrolle zugesprochen werde. Die Jury kritisierte, der Begriff stelle Frauen pauschal unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und damit selbst Täterinnen zu sein.

2011: Döner-Morde Dieser Begriff war für die Mordserie der rechtsextremistischen NSU-Terroristen verwendet worden. Mit der „sachlich unangemessenen, folkloristisch-stereotypen Etikettierung“ würden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt, erklärte die Jury.

2010: Alternativlos Das Wort suggeriere zu Unrecht, dass keine Diskussion mehr notwendig sei.

2009: Betriebsratsverseucht Damit würden Arbeitnehmer-Interessen in völlig unangemessener Weise als Seuche dargestellt.

2008: Notleidende Banken Der Begriff stelle das Verhältnis von Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise auf den Kopf.

Die „Unwort“-Jury besteht im Kern aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten. Die Aktion mit Sitz in Darmstadt will für Sprache sensibilisieren und auf undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden Gebrauch aufmerksam machen. Neben dieser Jury wählt davon getrennt die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden das „Wort des Jahres“. Für 2016 entschied sie sich für den Begriff „postfaktisch“.

Für das „Unwort des Jahrs 2016“ sind auch zwei vor kurzem häufig genannte Begriffe eingesendet worden: die Schlagworte „Nafri“, im Polizeijargon für „nordafrikanischer Intensivtäter“ verwendet, sowie „Fake News“ für absichtliche Falschinformationen. Sie dürften bei der Auswahl laut Janich aber eher nicht in der engeren Wahl stehen.

Die „Unwort“-Aktion gibt es seit 1991. Für 2016 sind 1064 Einsendungen mit 594 verschiedenen Vorschlägen eingegangen. 2015 hatte es 1644 Einsendungen gegeben, mehr als in den Jahren 2014 (1246) und 2013 (1340).

