Kanada Lieferwagen fährt in Menschenmenge in Toronto – Fahrer verhaftet

Ein Lieferwagen ist in der kanadischen Metropole Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Ein Radiosender berichtet von mehreren Toten.

Der Fahrer sei festgenommen worden, verkündete die Polizei. Weitere Verdächtige gebe es nicht. (Foto: Reuters) Polizei sperrt den Tatort ab

TorontoEin Lieferwagen ist im kanadischen Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Berichten von Augenzeugen zufolge seien dabei acht bis zehn Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Sender CBC berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte von rund fünf Verletzten. Der Radiosender „Newstalk 1010“ berichtete, fünf Menschen seien ums Leben gekommen.

Der Fahrer sei festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Verdächtige gebe es nicht. „Ich habe eine Waffe in meiner Tasche“, drohte er den Beamten einem CTV-Bericht zufolge kurz vor seiner Festnahme, die dann aber offenbar ohne Schusswechsel stattfand. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die betroffene Gegend liegt in einer Einkaufsmeile im Norden Torontos im Bezirk North York und ist tagsüber belebt, dort liegen Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter – der Aufschrift nach ein Mietwagen – war Berichten zufolge mit hoher Geschwindigkeit von der Straße auf den Gehweg gefahren. Die Gegend wurde abgesperrt, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Das Auto stand nach dem Vorfall mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg.

„Er hat die Leben so vieler Menschen zerstört“, sagte Alex Shaker gegenüber CTV. „Alles, was ihm in den Weg kam.“ Auch jemand mit einem Kinderwagen sei vom Auto erfasst worden. „Es waren so viele Körper“, sagte Augenzeugin Carol Roberts. Sie habe „viele Menschen leblos am Boden“ liegen sehen. Die Opfer seien noch auf der Straße behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Augenzeugen zufolge waren auf der Straße mehrere Blutspuren zu sehen.

In Toronto trafen sich am Montag auch Minister der G7-Staaten, um den G7-Gipfel im Juni in Quebec vorzubereiten. Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sein Mitgefühl. „Unsere Herzen sind mit jedem Betroffenen“, sagte er. Weiteres werde sich erst noch herausstellen müssen.

