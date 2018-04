Kanada Lieferwagen rast in Menschenmenge in Toronto – neun Tote

Ein Lieferwagen ist in der kanadischen Metropole in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Neun Menschen werden getötet, es gab zahlreiche Verletzte.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde festgenommen. (Foto: Reuters) Abgesperrter Tatort in Toronto

TorontoIn der kanadischen Metropole Toronto ist am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Lieferwagen in eine Gruppe Passanten gerast.

Was ist passiert?

Auf einer belebten Kreuzung in einem Einkaufsviertel von Toronto fährt ein Mann mit einem Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Gehweg. Neun Menschen sterben und 16 weitere werden verletzt. Das sagte Polizeisprecher Peter Yuen am Montag. Fünf der Verletzten schwebten der „National Post“ zufolge in Lebensgefahr.

Was geschah vor Ort?

Der weiße Transporter war laut Augenzeugenberichten in der Millionenstadt von der Yonge Street in südliche Richtung gerast. Er sei in Schlangenlinien über den Gehweg gefahren, sagte Augenzeuge Amir Bahmeyeh dem „Toronto Star“. Er habe gesehen, wie das Auto fünf oder sechs Menschen erfasste. „Ich sah einen alten Mann durch die Luft fliegen“, sagte Bahmeyeh. Die Menschen hätten um Hilfe geschrien, um die Polizei in Richtung des Fahrers zu lotsen.

Was ist über den Fahrer bekannt?

Der Fahrer ließ Medienberichten zufolge über zwei Kilometer rund 15 Straßenblocks hinter sich, ehe sein Fahrzeug mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg zum Stehen kam. Im Video eines Augenzeugen ist zu sehen, wie der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten zeigt und dabei „Töte mich!“ sowie „Schieß' mir in den Kopf!“ ruft. Er wurde festgenommen. Zu einem Schusswechsel kam es dabei nicht.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. „Die Stadt ist momentan in sicheren Händen.“ Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. „Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten.“ Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, sagte die Ermittlungen seien noch im Gange. Ob es sich um einen Terrorakt handle, könne er noch nicht sagen. Die Terrorwarnstufe sei nicht geändert worden und er habe keine Informationen, die einen solchen Schritt nahelegen würden.

Polizeisprecherin Meaghan Gray sagte, die Ursache des Vorfalls sei ebenso wenig bekannt, wie das Ausmaß der Verletzungen. „Es ist zu diesem Zeitpunkt zu früh, zu sagen, was für Motive es gegeben hat, wenn überhaupt“, sagte sie. Aus US-Sicherheitskreisen verlautete am Abend, es gebe keinen Grund zu glauben, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe.

Wie sind die Reaktionen?

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Todesfahrt in Toronto als „schreckliches Verbrechen“ bezeichnet. „Wir sind tief getroffen und stehen an der Seite unserer kanadischen Freunde“, schrieb Maas am Montagabend auf Twitter. „Unser ganzes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer“.

Maas hatte sich bis zum frühen Nachmittag (Ortszeit) selbst in der kanadischen Metropole aufgehalten und dort am G7-Außenministertreffen teilgenommen. Inzwischen ist er zum Sitz der Vereinten Nationen nach New York weitergereist.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sein Mitgefühl. „Unsere Herzen sind mit jedem Betroffenen“, sagte er. Genaueres zu der Tragödie werde sich erst noch herausstellen müssen.

