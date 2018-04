Kanada Zehn Tote bei Amokfahrt in Toronto – Täter schrie „Töte mich!“

Ein Mann hat in der kanadischen Metropole einen Transporter in eine Gruppe von Fußgängern gelenkt. Zehn Menschen wurden getötet, es gab zahlreiche Verletzte. Die Polizei geht von Vorsatz aus.

Tote und Verletzte: Transporter rast in Menschenmenge

TorontoIn der kanadischen Metropole Toronto ist am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Lieferwagen in eine Gruppe von Passanten gerast. Die Polizei geht von Absicht aus. Fahrer soll der 25-jährige Alek M. sein, sein Motiv bleibt unklar.

Was ist passiert?

Auf einer belebten Kreuzung in einem Einkaufsviertel von Toronto ist ein Mann mit einem Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit und in Zickzackfahrt auf einen Gehweg in eine Menschenmenge gerast. Zehn Personen wurden dabei getötet, 15 weitere verletzt. Das sagte Polizeichef Mark Saunders am Montag. Mindestens vier von ihnen schwebten nach dem Vorfall vom Montag in Lebensgefahr.

Was geschah genau?

Der Fahrer des gemieteten weißen Transporters war am Montagmittag (Ortszeit) im Bezirk North York im Norden der Metropole unterwegs. Die Straßen waren an dem ungewöhnlich warmen Frühlingstag voller Menschen. Laut Augenzeugenberichten fuhr er von der Yonge Street in südliche Richtung, als der Lieferwagen plötzlich auf den Gehweg übersetzte.

Mit 60 bis 70 Stundenkilometern erfasste der Van Fußgänger, als er von der Straße auf den Bürgersteig fuhr und über rund 15 Straßenblocks hinweg immer wieder zwischen Straße und Gehweg wechselte. Die Schneise zog sich über mehr als anderthalb Kilometer.

Er sei in Schlangenlinien über den Gehweg gefahren, berichtete der Augenzeuge Amir Bahmeyeh dem „Toronto Star“. Er habe gesehen, wie das Auto fünf oder sechs Menschen erfasste. „Ich sah einen alten Mann durch die Luft fliegen“, sagte Bahmeyeh. Die Menschen hätten um Hilfe geschrien, um die Polizei in Richtung des Fahrers zu lotsen.

Was ist über den Fahrer bekannt?

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Fahrer um den 25-jährigen Alek M., er sei der Polizei bisher nicht aufgefallen, hieß es. Sein Wagen kam mit völlig demolierter Motorhaube auf dem Gehweg zum Stehen, ehe die Polizei ihn umstellte. Im Video eines Augenzeugen ist zu sehen, wie der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten zeigt und dabei „Töte mich!“ sowie „Schieß' mir in den Kopf!“ ruft. Zu einem Schusswechsel kam es vor seiner Festnahme aber nicht. Laut Polizeichef Saunders hatte der Mann auch gar keine Schusswaffe bei sich.

Wie ist die Lage vor Ort?

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. „Die Stadt ist momentan in sicheren Händen.“ Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. „Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten.“ Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Die zuvor geltende mittlere Terrorwarnstufe in der kanadischen Millionenmetropole, wo bis Montag die Außenminister der G7-Staaten getagt hatten, bleibe unverändert, sagte Ralph Goodale, Minister für öffentliche Sicherheit.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Minister Goodale sagte, die Ermittlungen seien noch im Gange. Ob es sich um einen Terrorakt handle, könne er noch nicht sagen. Er habe keine Informationen, die eine Veränderung der Terrorwarnstufe erforderlich machen würden.

Alles sehe nach einer vorsätzlichen Tat aus, ermittelt werde in alle Richtungen, heißt es seitens der Polizei. Auf die Frage nach einer möglichen Verbindung zu Terrorismus sagte Polizeichef Saunders, es gebe aktuell keine Hinweise, dass die nationale Sicherheit gefährdet worden sei.

Polizeisprecherin Meaghan Gray erklärte, die Ursache des Vorfalls sei ebenso wenig bekannt, wie das Ausmaß der Verletzungen. „Es ist zu diesem Zeitpunkt zu früh, zu sagen, was für Motive es gegeben hat, wenn überhaupt“, sagte sie.

Vize-Polizeichef Peter Yuen betonte, dass Ermittler noch Zeugen befragten und Aufnahmen von Überwachungskameras prüften. Es handele sich um „komplexe“ Ermittlungen in einer „tragischen Situation.“

Die Sender NBC und CTV berichteten unter Berufung auf Strafverfolger und Sicherheitskreise, der Täter sei vermutlich geistig verwirrt.

Wie sind die Reaktionen?

Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigte sich erschüttert über den Vorfall und äußerte sein Mitgefühl. „Unsere Herzen sind mit jedem Betroffenen“, sagte er. Genaueres zu der Tragödie werde sich erst noch herausstellen müssen.

Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete die Todesfahrt in Toronto als „schreckliches Verbrechen“. „Wir sind tief getroffen und stehen an der Seite unserer kanadischen Freunde“, schrieb Maas am Montagabend auf Twitter. „Unser ganzes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer“.

Maas hatte sich bis zum frühen Nachmittag (Ortszeit) selbst in der kanadischen Metropole aufgehalten und dort am G7-Außenministertreffen teilgenommen. Inzwischen ist er zum Sitz der Vereinten Nationen nach New York weitergereist.

Das Weiße Haus in Washington erklärte, die Vereinigten Staaten stünden nach dem tragischen Ereignis in Toronto an der Seite des kanadischen Volkes. Gedanken und Gebete gälten den Familien der Betroffenen, teilte US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Montagabend mit.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.