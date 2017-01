 Kirgisistan: Jumbo-Jet stürzt in Siedlung – zahlreiche Tote

Tödlicher Absturz Nahe des Flughafens Manas in Bischkek (Kirgistan) stürzte die Fracht-Maschine in bewohntes Gebiet. (Foto: dpa)

BischkekBeim Absturz einer türkischen Frachtmaschine in Zentralasien sind einem Medienbericht zufolge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug zerstörte etwa 15 Häuser in einer Siedlung nahe des Flughafens Manas in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek, wie die russische Nachrichtenagentur Tass am Montagmorgen unter Verweis auf Behördenangaben meldete. Das kirgisische Gesundheitsministerium sprach von 32 Toten, darunter viele Kinder. „Aber die Informationen ändern sich ständig und wir denken, die Zahl der Toten könnte auf 30 bis 40 steigen“, zitierte Tass das Ministerium. Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete von 15 Toten.

Am Unglücksort seien nach Angaben der kirgisischen Behörden die Leichen von Erwachsenen und Kindern gefunden worden, berichtete Tass. Bei den Toten habe es sich größtenteils um Anwohner gehandelt. Außerdem sei einer der beiden Piloten ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden demnach verletzt geborgen, darunter sechs Kinder.

Die türkische Frachtfluggesellschaft ACT Airlines bestätigte den Absturz eines ihrer Jumbo-Jets in Zentralasien bestätigt. Die Fluggesellschaft teilte am Montag auf ihrer Homepage mit, die Ursache für den Unfall sei bislang unbekannt. Die Boeing 747 mit der Registrierung TC-MCL sei gegen 1.20 Uhr GMT (2.20 Uhr MEZ) auf dem Weg von Hongkong in die kirgisische Hauptstadt Bischkek abgestürzt.

Nach Angaben der Airline wurde die Unglücksmaschine im Jahr 2003 gebaut. Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines teilte mit, weder das Flugzeug noch die Besatzung an Bord gehörten zu Turkish Airlines. Nach Angaben von ACT wurde die Firma 2004 gegründet. Sie ist demnach fast vollständig im Besitz einer chinesischen Gruppe und eines türkischen Teilhabers.