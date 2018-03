 Klimawandel: Riesiges Eisschelf abgebrochen

In der kanadischen Arktis hat sich ein 66 Quadratkilometer großes Stück Schelfeis vom Festland gelöst. Das ist in etwa so groß, wie das Braunkohle-Abbaugebiet Garzweiler I. Wissenschaftler sprachen von einem dramatischen und beunruhigenden Ereignis und zogen eine Verbindung zum Klimawandel. Auch das verbliebene Schelfeis ist nicht mehr wie es war.

29.12.2006 - 10:06 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen