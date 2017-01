 Kolumbien: Steinmeier startet Friedensinstitut

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, M) unterhält sich am 13.01.2017 in der Entwaffnungszone La Guajira bei Mesetas (Region Meta in Kolumbien) mit kolumbianischen Soldaten. Der deutsche Außenminister besucht dort eine der Verifizierungsmissionen, in denen die Rebellen der linken Guerillaorganisation Farc ihre Waffen niederlegen sollen. Um den Versöhnungsprozess zu beschleunigen wird Deutschland ein Friedensinstitut finanzieren.