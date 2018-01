In einer katholischen Kirche in Paris kann der Gläubige bald bargeldlos seine Kollekte spenden: kontaktlos per Karte. Die Gemeinde geht mit der Zeit – und rüstet die traditionellen Kollektenkörbe um.

Die Bargeld-Spende bleibt auch weiterhin möglich. (Foto: dpa) Kollekte ParisEine katholische Kirchengemeinde in Paris geht mit der Zeit: In der Sonntagsmesse sollen Gläubige in Saint-François de Molitor ihren Beitrag für die Kollekte künftig kontaktlos per Karte zahlen können. Dies sei ein Versuch, sich neuen Technologien anzupassen, „um dem allmählichen Verschwinden von Bargeld zuvorzukommen“, erklärte die Diözese am Donnerstag. Die Gemeinde liegt in einem wohlhabenden, konservativen Viertel von Paris. Geplant sei, bei der Messe fünf miteinander verbundene Kollektenkörbchen im traditionellen Design in Umlauf zu bringen. Auf einem Bildschirm können die Gläubigen entscheiden, wie viel Geld sie geben möchten - von zwei bis zehn Euro. Die Zahlung werde innerhalb von einer Sekunde abgewickelt. Bargeldspenden für die Kollekte seien aber weiterhin möglich, hieß es. ap