Kork ist umweltfreundlich

Korken aus Granulat enthalten gar kein TCA, weil sich die kleinen Teilchen viel intensiver und aggressiver im Dampfbad reinigen lassen. Einige Presskorken haben dafür oben und unten eine Scheibe reinen Naturkork als Abschluss - das ist billiger als ein kompletter Naturkorken und der Wein lässt sich so länger lagern.

Bei der Produktion nutzt Amorim im wahrsten Sinne des Wortes jedes Staubkorn des Rohstoffs, der so viele Jahre braucht, um zu wachsen: Riesige Abluftschläuche fangen den Korkstaub auf, der später verbrannt und zu Biomasse verarbeitet wird, die 65 Prozent der Energie für Produktion liefert.

Die Vegetation Im Gegensatz zu vielen anderen Bäumen wachsen die Eichen, von welchen der Kork geerntet wird, wachsen auf sehr sandigem Untergrund. Sie geben dem Erdreich durch ihre Wurzeln Halt. (Foto: Sandra Louven)

Ohnehin kann sich die Ökobilanz von Kork sehen lassen: Anders als bei Holz wird dafür kein Baum gefällt. Die Eichen wachsen auf sandigem Grund, mit dem nicht viele andere Pflanzen klar kommen und schaffen mit ihren Wurzeln im Boden Halt.

Und auch die portugiesischen Waldarbeiter, die die Korkrinde mit Äxten von den Bäumen hauen, freuen sich: Korkeichen sind nicht nur feuerresistent, sondern ihre Ernte ist auch extrem lukrativ. Rund 80 Euro erhält ein Arbeiter pro Tag. Damit hat er nach acht Tagen mehr verdient als monatlichen Mindestlohn in Portugal.

Die fürstliche Bezahlung hat einen Grund – die Arbeit ist heikel: Verletzten die Arbeiter die Schicht unter der Rinde, wächst dort nie wieder Kork. Da die Bäume bis zu 200 Jahre alt werden und ohnehin nur alle neun Jahre geerntet werden können, wäre das ein großer Schaden.

Cristalino Friezas kraxelt mit seiner Axt auf einer Korkeiche in Alentjo, im Süden Portugals herum, als stünde er auf einem Bürgersteig. Als er 16 Jahre alt war haben ihn seine Großväter und der Onkel in die Korkernte eingewiesen. „Ich höre am Klang meiner Axt, wie tief ich schlagen kann und wann das Innere kommt“, sagt der 39-Jährige. Den Rest des Jahres erntet er Pinien oder fällt Bäume. Runtergefallen ist er bisher nur einmal. „Aber das war ein Eukalyptus und keine Korkeiche “, sagt er und lacht.

Korkernte mit der Axt Der Portugiese Christalino Friezas erntet seit er 16 Jahre alt ist Kork. „Ich höre am Klang meiner Axt, wie tief ich schlagen kann“, sagt er. (Foto: Sandra Louven)

Geerntet wird Kork nur im Juni und Juli, bei Temperaturen um die 40 Grad. Doch zu dieser Zeit produzieren die Bäume neuen Kork, die Zellen sind aktiv und die Rinde lässt sich leicht abtragen. Darunter kommt dann das orangefarbene Innere des Baumes zum Vorschein, der so empfindliche Kern. Um zu wissen, wann ein Baum erneut geerntet werden darf, pinseln die Arbeiter auf den Kern eine Zahl von 1 bis 9 – im Jahr 2017 ist es die 7. Bis 2026 werden diese Eichen nun nicht mehr angefasst.