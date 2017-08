Nur ein Drittel der Ernte eignet sich für Naturkorken

Die Rinde bei Trocknen Beim Trocknen der Rinde wird diese durch das entstehende Gewicht flachgepresst. (Foto: Sandra Louven)

Die Herstellung ist heute eine stetige Abfolge aus Verarbeitung und TCA-Spurensuche. In der weltweit größten Korkfabrik in Coruche, im Süden Portugals, produziert der Weltmarktführer Amorim. Er trocknet und lagert die Rinden zunächst sechs Monate lang – inzwischen auf Metallpaletten, weil man festgestellt hat, dass der Kontakt dem Boden die TCA-Bildung begünstigen kann.

Deshalb wird auch der unterste Ring der Rinde, der im Wald Kontakt mit dem Boden hatte, abgeschnitten und aussortiert. Anschließend werden die Rinden in Quellwasser gekocht – das reinigt und gibt dem Material wieder etwas Feuchtigkeit und damit Elastizität zurück. Durch das Gewicht der gestapelten Rinden werden sie zudem automatisch flach gedrückt.

Anschließend geht es zu wie bei den Linsen von Aschenputtel: Die schlechten kommen ins Kröpfchen und die guten ins Töpfchen. Per Hand sortieren Arbeiter die Rinden in verschiedene Qualitätsstufen. Nur der beste Kork, der mindestens so dick wie ein Eurostück ist und weder Löcher noch Risse aufweist, eignet sich für einen Naturkorken. Maschinen können diese wichtige Arbeit noch nicht ersetzen – Kork ist ein so unregelmäßiges Material, dass dafür das menschliche Auge nötig ist.

Nur ein Drittel der Ernte eignet sich für einen Naturkorken. Der Rest wird zu dünnen Scheiben oder Granulat zerschnitten, aus dem Sekt- preiswertere Presskorken sowie Böden oder Isolierungen gefertigt werden.

Korkrinde nach der Ernte Die Korkrinde muss mindestens so dick sein wie ein Euro-Stück, damit aus ihr ein Naturkorken gefertigt werden kann, der aus einem einzigen Stück Rinde besteht. (Foto: Sandra Louven)

Die Schritte nach der manuellen Auswahl à la Aschenputtel sind maschinell: Die Granulat-Teilchen werden mit Dampfdruck destilliert, um das TCA zu vertreiben, dann getrocknet, zu Korken verklebt und poliert. In jedem Produktionsschritt wird jedes Teil im Chromatograph auf seinen TCA-Gehalt getestet und bei erhöhten Werten aussortiert.

Die fertigen Korken werden zudem mit Luftdruck auf ihre innere Beschaffenheit und Dichtheit geprüft. Wenn alle Tests bestanden sind, werden sie ein letztes Mal gewaschen – und verkauft.