 Kriminalfall: Mutmaßlicher Entführer von Milliardärssohn Würth festgenommen

Knapp drei Jahre nach der Entführung des Milliardärssohns könnte der Kidnapper gefasst sein. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Reste von Absperrbändern der Polizei liegen in einem Wald bei Kist (Bayern). In dem Waldstück wurde der entführter 50-jähriger Sohne von Reinhold Würth gefunden. (Foto: dpa) Fundstelle des Entführungsopfer

StuttgartEin Sondereinsatzkommando der Polizei hat den mutmaßlichen Entführer des Milliardärssohns Markus Würth heute Morgen zwei Jahre und neun Monate nach der Tat in Offenbach festgenommen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen bestätigte. Es handelt sich um einen 48 Jahre alten in Offenbach wohnhaften serbisch-montenegrinischen Staatsangehörigen.

Nach seiner Festnahme durchsuchten Beamte die Wohnung des Mannes nach Beweismitteln. Der Beschuldigte wurde vernommen und in einer hessischen Justizvollzugsanstalt gebracht. Die einzige Spur zum Täter, der Mitschnitt eines Telefonates, führte in Folge eines Stimmabgleichs nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung jetzt zum Erfolg der 2015 gegründeten Sonderkommission.

Die Entführung des Sohnes von Schraubenkönig Reinhold Würth (82) hatte im Juni 2015 für großes Aufsehen gesorgt. Würth zählt zu den reichsten Deutschen. Seine Unternehmensgruppe setzte 2017 knapp 13 Milliarden Euro um.

Sohn Markus, Jahrgang 1965, erlitt als Kind einen Impfschaden und wurde dadurch geistig behindert. Er lebte in der integrativen Wohngemeinschaft Sassen in Hessen. Im Sommer 2015 wurde er dort in der Nähe entführt.

Nach einem Tag und einer gescheiterten Lösegeldübergabe endete die Entführung glimpflich. Der Entführer kettete den Sohn an einen Baum und übermittelte die Geodaten der Polizei, die ihn anschließend weitgehend unverletzt fand.

Seither lebt Markus Würth auf einem Bauernhof mit Tieren, bei denen er sich besonders wohlfühlt. Den Ort verrät die Familie nicht. Auch macht sie nach den gemachten Erfahrungen keinerlei Angaben zu den Sicherheitsvorkehrungen bei den restlichen Familienmitgliedern. Nur eines ist klar, nach der Entführung wurden sie deutlich erhöht. Im Würth-Konzern spricht man von „Erleichterung“, will sich aber zu dem laufenden Verfahren nicht äußern.