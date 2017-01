„Eine Verkettung unglücklicher Umstände“

Die Anschuldigungen und Spekulationen überschlagen sich. Regierungschef Paolo Gentiloni warnte davor, voreilig nach einem Sündenbock zu suchen. Alpenvereins-Experte Bucher sagte, es habe sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände gehandelt. „Lawinenunglücke wie das von Italien sind Ausnahmeereignisse, die nicht vollständig zu verhindern sind.“ Beispiel dafür sei die Lawinen-Katastrophe von Galtür in Österreich, bei der 38 Menschen ums Leben kamen. Auch damals im Jahr 1999 wurden Vorwürfe an die Behörden laut, die Lawinengefahr unterschätzt zu haben. Alle Ermittlungen wurden jedoch eingestellt.

Das Unglück von Farindola wirft nun erneut ein Schlaglicht auf eine Region, die seit dem schweren Erdbeben von L'Aquila im Jahr 2009 nicht mehr auf die Beine kommt. Damals kamen mehr als 300 Menschen ums Leben, die Wirtschaft liegt am Boden, viele Orte sind verlassen.

Die Tragödie sei nur die Spitze eines Eisberges, sagte Lorenzo Sospiri, Regionalrat der Abruzzen. Er forderte die Verantwortlichen in der Präfektur und der Provinz auf, zurückzutreten. „In einem zivilen Land kann es nicht so zugehen, es kann nicht sein, dass unschuldige Bürger wegen einer verschneiten Straße sterben und nichts passiert.“

Das Einzige, was die Menschen in den Abruzzen noch hatten, war die Landwirtschaft und der Tourismus. Doch zum Skifahren und Schneewandern wird in die Gegend um den Gran Sasso wohl so schnell kaum noch jemand fahren.