Medienberichte : Schüsse in Kirche in Texas

Datum: 05.11.2017 20:22 Uhr

Update: 05.11.2017, 20:40 Uhr

In Sutherland Springs, einem kleinen US-Ort in der Nähe von San Antonio, soll ein Mann während einer Andacht in einer Baptistenkirche das Feuer eröffnet haben. US-Medien berichten sogar von Todesopfern.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Polizei im Einsatz In einer Kirche bei San Antonio sollen mindestens 20 Schüsse gefallen sein. (Foto: Reuters) Sutherland SpringsIn einer Kirche in Sutherland Springs im US-Staat Texas sind nach Medienberichten am Sonntag Schüsse gefallen. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren möglichen Verletzten, Fox News berichtete sogar von Todesopfern und stützte sich dabei auf Polizeiangaben. Die Zeitung „The Wilson County News“ schrieb unter Berufung auf Sheriff Joe Tackitt, der Schütze sei ausgeschaltet worden. Über die Zahl der Opfer und den Täter war zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte ein Polizeisprecher erklärte, alle Beamten seien vor Ort im Einsatz und könnten deshalb nichts zur Lage sagen. KSAT zeigte ein Video von Polizei- und Feuerwehrwagen an der Kirche. Wie es weiter hieß, soll ein einzelner Mann am Sonntagvormittag (Ortszeit) während einer Andacht in der Baptistenkirche das Feuer eröffnet haben. Einer Augenzeugin zufolge fielen mindestens 20 Schüsse hintereinander. Mehrere Menschen seien „am Boden“ und Krankenwagen sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Sutherland Springs ist ein kleiner Ort, etwa 50 Kilometer von San Antonio entfernt.