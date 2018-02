Mehrere Personen im kritischen Zustand Explosion bringt Gebäude im britischen Leicester zum Einstürzen

New YorkBeim Einsturz eines zweigeschossigen Gebäudes in der mittelenglischen Stadt Leicester sind am Sonntagabend sechs Menschen verletzt worden. Bei zweien wurde der Zustand als „kritisch“ beschrieben.

Medienberichten zufolge war dem Einsturz eine Explosion vorausgegangen. Augenzeugen berichteten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung.

Der Feuerwehr zufolge stürzte ein zweigeschossiges Gebäude ein. Das Gebäude sei „wie ein Kartenhaus“ in sich zusammengefallen, berichteten Feuerwehrleute. Die umliegenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuiert. Feuerwehrleute durchsuchten in der Nacht zum Montag die Trümmer, um mögliche Hinweise auf die Ursache des Unglücks zu finden.

Anzeichen für einen Terroranschlag gab es nicht. „Gegenwärtig gibt es keinen Hinweis darauf, dass dies mit Terrorismus zu hat“, sagte ein Polizeisprecher der britischen Nachrichtenagentur PA.

Major Incident



There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.