 Melania Trump als Escort-Dame?: US-First Lady klagt erneut wegen Verleumdung

Melania Trump Die First Lady der Vereinigten Staaten klagt bereits zum zweiten Mal wegen mutmaßlicher Verleumdung. (Foto: Reuters)

RockvilleDie First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump, hat erneut Klage gegen den Betreiber der Webseite „Daily Mail“ wegen mutmaßlicher Verleumdung eingereicht. Die Berichte über Gerüchte, dass sie als Escort-Dame gearbeitet habe, hätten ihre Geschäftsgewinne beschädigt, ging aus der am Montag in New York vorgelegten Schrift hervor. Sie hatte eine erste Klage gegen Mail Media Inc. zunächst in Maryland eingereicht, die dort jedoch abgewiesen wurde.

Trump fordert mindestens 150 Millionen Dollar (139, 5 Millionen Euro) Entschädigung. Hintergrund der neu eingereichten Klage ist, dass das angeklagte Unternehmen Büros in New York hat. Das Gericht in Maryland hatte argumentiert, der Prozess solle nicht in dem US-Staat stattfinden.

Neben der ersten Klage gegen Mail Media Inc. brachte Trump auch den Blogger Webster Tarpley vor Gericht, der ebenfalls berichtet hatte, sie sei als Escort-Dame tätig gewesen. Dieser Klage wurde in Maryland jedoch stattgegeben.