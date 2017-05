 Melania Trump: Dresscode für die First Lady?

Donald Trump und Ehefrau Melania Mit einem derart aufreizenden Outfit der First Lady ist beim Saudi-Arabien-Besuch kaum zu rechnen. (Foto: dapd)

RiadIm US-Wahlkampf kamen wieder Fotos in amerikanische Magazine, die die heutige First Lady vor ein paar Jahren hüllenlos zeigten. Und wo immer Melania Trump heute auftritt, trägt sie extravagante und meist weit geschnittene Kleider. In Saudi-Arabien sind Frauen hingegen gezwungen, Abajas zu tragen, schwarze knöchellange Kleider und Kopftuch oder gar Gesichtsschleier. Und was wird Melania nun tragen?

Diese Frage des Handelsblatts beantwortete Saudi-Arabiens Außenminister Adel Al-Jubeir in Riad: „Wir setzen uns nicht hin und schreiben Kleiderordnungen. Sie ist unser Gast und sehr willkommen.“

Dabei gibt es immer wieder Diskussionen darüber. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Kurzem auf Staatsbesuch beim saudischen König Salman in dessen Sommer-Palast in Dschidda am Roten Meer war, trug sie kein Kopftuch und die mitreisenden Frauen auch nicht. Frühere deutsche Delegationen hingegen hielten sich an die „landesüblichen Gebräuche“, wie Vertreter des jeweiligen Bundesministeriums begründeten.

So schaut die Welt nun gebannt auf Melanias Outfits bei ihren Auftritten am Sonnabend und Sonntag in Riad. Später dann in Israel, so flüstern Vertreter der US-Delegation, werde sie dann sogar eigene Termine wahrnehmen.