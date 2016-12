 Mexiko: Über zwanzig Tote bei Explosion auf Pyrotechnik-Markt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

TultepecNach einer schweren Explosion auf einem Markt für Feuerwerkskörper im Norden von Mexiko-Stadt ist die Zahl der Toten auf 29 gestiegen. Dies teilte der Generalstaatsanwalt im Bundesstaat México, Alejandro Gómez, am Dienstag (Ortszeit) einem örtlichen TV-Sender mit. Zuvor hatte die Bundespolizei noch von neun Toten gesprochen.

Die Explosion auf dem Freiluftmarkt San Pablito in der Stadt Tultepec ereignete sich am Nachmittag, als viele Kunden für die Feiertage nach Feuerwerkskörpern suchten. In der Folge fraß sich ein Feuer durch den Markt, viele Verkaufsbuden wurden zerstört. Einsatzkräfte kämpften sich durch Asche und verschmortes Metall.

Viele Verletzte mit schweren Verbrennungen

„Die Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten“, schrieb der Gouverneur von México, Eruviel Ávila, auf Twitter. Mindestens 15 Menschen hätten schwere Verbrennungen erlitten, einige an bis zu 90 Prozent der Körperoberfläche, sagte ein Sanitäter dem Fernsehsender Foro TV.

Rettungskräfte suchten in den Überresten der Verkaufsstände nach Verschütteten. Spezialeinheiten der Polizei wurden nach Tultepec verlegt, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen, wie der Chef der Bundespolizei, Manelich Castilla, mitteilte. Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft untersuchten die Unglücksursache.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto schrieb auf Twitter: „Mein Beileid für die Familien jener, die bei diesem Unglück ihr Leben verloren haben. Den Verletzten wünsche ich eine baldige Besserung.“

Rund 300 Händler vertreiben auf dem Pyrotechnik-Markt von San Pablito Raketen, Böller und Feuerwerk. Hier werden nach Angaben der Verwaltung 80 Prozent allen Feuerwerks in Mexiko verkauft. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar. Bereits 2005 und 2006 hatte es auf dem Markt schwere Explosionen und Brände gegeben.

In Mexiko wird das ganze Jahr über Feuerwerk abgebrannt, beispielsweise bei religiösen Festen. Besonders viel geböllert wird aber am Nationalfeiertag im September und rund um Weihnachten.

Schon in den Jahren 2005 und 2006 war es auf demselben Markt zu ähnlichen Bränden und Explosionen gekommen, bei denen Hunderte Buden zerstört wurden.