Mindestens 18 Tote : Tornados wüten im Südosten der USA

Datum: 23.01.2017 01:52 Uhr

Heftige Stürme haben den Südosten der USA am Wochenende heimgesucht. Besonders der Staat Georgia scheint betroffen zu sein, in dem am Sonntag mindestens achtzehn Tote befürchtet wurden. Weitere Staaten sind betroffen.