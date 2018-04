Mordhauptstadt Kampf gegen die Messerstecher in London

Die britische Hauptstadt erlebt eine Mordwelle – im März wurden dort mehr Menschen umgebracht als in New York. Die Regierung verschärft nun die Gesetze.

London

LondonTanesha Melbourne-Blake stand abends auf der Straße vor ihrem Haus und unterhielt sich mit Freundinnen, als sie eine Kugel in die Brust traf. Die Schüsse kamen aus einem vorbeifahrenden Auto, jede Hilfe kam zu spät. Die 17-Jährige war das 47. Mordopfer dieses Jahres in London. Sie starb am Ostermontag, bis zum Ende der Woche kamen acht weitere Todesopfer hinzu.

Die britische Hauptstadt erlebt derzeit eine Mordwelle. 55 Tote seit Jahresbeginn, das ist ein Anstieg um etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein im März wurden 22 Menschen umgebracht – einer mehr als in New York im selben Zeitraum.

So schlimm sei es noch nie gewesen, sagte der Labour-Abgeordnete David Lammy aus dem Nordlondoner Wahlkreis Tottenham, in dem auch Tanesha wohnte. Hinter den Zahlen sieht die Polizei einen besorgniserregenden Trend. Täter und Opfer haben immer häufiger ein bestimmtes Profil: Man sehe mehr junge Leute, mehr Gruppenangriffe und mehr Attacken mit Messern und Schusswaffen, sagte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick.

In den Notaufnahmen biete sich manchmal ein Anblick wie im britischen Militärlager Camp Bastion in Afghanistan, sagte der Notfallchirurg Martin Griffiths der BBC. Griffiths arbeitet im Royal London Hospital im Stadtteil Whitechapel, einem der Hotspots in der Hauptstadt. „Wir führen schwere Operationen an immer jüngeren Patienten durch“, sagte er. „Regelmäßig kommen Kinder in Schuluniformen mit Stich- und Schusswunden zu uns“.

Die Gewalt alarmiert die Regierung, am Montag stellt Innenministerin Amber Rudd eine neue Strategie gegen Gewaltverbrechen vor. Unter anderem will sie durch neue Verbote die Verbreitung von Stichwaffen eindämmen. Auch der Zugang zu Säure soll erschwert werden, um die Zahl der Säureattacken zu reduzieren.

Im Einzelnen sieht der Plan folgende Punkte vor:

Härtere Strafen für Schusswaffenbesitz.

Die Polizei darf Waffen aus Privatwohnungen konfiszieren.

Der Erwerb und Besitz von Zombie-Messern, Macheten und anderen bei Gangmitgliedern populären Messern wird verboten.

Der Besitz von säurehaltigen Reinigungsmitteln „ohne guten Grund“ ist künftig illegal.

Ätzende Reinigungsmittel dürfen nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden.

Ob diese Maßnahmen ausreichen, wird stark bezweifelt. Die sozialdemokratische Opposition fordert 10.000 zusätzliche Polizisten und mehr Geld für die Jugendarbeit in benachteiligten Vierteln. Labour-Chef Jeremy Corbyn erinnerte daran, dass die konservative Regierung in den vergangenen acht Jahren 21.000 Polizeistellen gekürzt habe – ein Minus von 15 Prozent. Tatsächlich gibt es kaum noch klassische Bobbys, die im Viertel Streife gehen und ansprechbar sind. Verantwortlich für diese Kürzungen: Die damalige Innenministerin und jetzige Premierministerin Theresa May.

Innenministerin Rudd bestritt am Sonntag, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Polizisten und der Mordwelle gebe. Das zeige sich schon daran, dass es 2008, vor dem Beginn des Sparkurses, noch mehr Messerstechereien gegeben habe.

Die Londoner Polizei scheint jedoch einen Zusammenhang zu sehen: Wie um die Innenministerin zu widerlegen, schickte Polizeichefin Dick am Wochenende 300 zusätzliche Beamte auf die Straße, um die Bevölkerung zu beruhigen. Sie kündigte auch an, künftig wieder verstärkt Personenkontrollen, das sogenannte „Stop and Search“, durchzuführen.

Eine 120-köpfige Taskforce soll gezielt auf bekannte Gewalttäter und Drogendealer angesetzt werden und diese beim kleinsten Vergehen aus dem Verkehr ziehen. Sie sprach von der „Al-Capone-Methode“. Den berüchtigten Mafiaboss aus Chicago hatten die Behörden schließlich nicht wegen Mordes, sondern wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter gebracht.

Die „Stop and Search“-Taktik ist als rassistisch verrufen, weil Schwarze sechsmal häufiger als Weiße angehalten und durchsucht werden. Die Ungleichbehandlung durch die Polizei galt als einer der Gründe für die Rassen-Unruhen im Sommer 2011, die in Tottenham begannen und dann im ganzen Land aufflammten. Um das Vertrauen in die Polizei zu erhöhen, hatte die damalige Innenministerin May 2013 eine Überprüfung von „Stop and Search“ angekündigt. In der Folge waren die Personenkontrollen stark zurückgegangen.

Nun scheinen sie wieder in Mode zu kommen. Man solle sich nichts vormachen, sagte Trevor Philipps, der frühere Antidiskriminierungsbeauftragte der Regierung, der selbst als Einwandererkind in Tottenham groß geworden ist. Es seien nicht weiße Jungs, die sich gegenseitig abstächen, sagte er der „Mail on Sunday“. Opfer und Täter seien gewöhnlich Schwarze. Deshalb sei es auch richtig, in Vierteln wie Tottenham verstärkt zu kontrollieren.

Auch die nationale Vereinigung der Polizeichefs spricht sich für eine Renaissance der Personenkontrollen aus. Die Polizei habe in der Vergangenheit „zu freizügig“ von dieser Befugnis Gebrauch gemacht, schrieb die Sprecherin der Vereinigung, Sara Thornton, im „Telegraph“. Doch inzwischen sei das Pendel zu weit in die andere Richtung ausgeschlagen. Die Beamten seien „übermäßig vorsichtig“ geworden, weil „Stop and Search“ politisch umstritten sei.

In Großbritannien darf ein Polizist eine Person kontrollieren, wenn er einen begründeten Verdacht hat, dass diese Waffen, Drogen oder Diebesgut bei sich hat. Ein Polizeichef kann auch eine Gegend für einen bestimmten Zeitraum zur Kontrollzone erklären, dann dürfen in diesem Gebiet Personenkontrollen jederzeit willkürlich durchgeführt werden.