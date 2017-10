 Nach der Weinstein-Affäre: Jeder sechste Mann gibt sexuelle Belästigung zu

Auch Führungskräften droht die fristlose Kündigung, wenn sie Mitarbeiterinnen sexuell belästigen, entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. Im konkreten Fall hätte der Mann die Kollegin körperlich wie verbal bedrängt, unter anderem mit Aussagen wie „Stell dich nicht so an!" oder "Na, was ist mit uns?" (Az. 3 Sa 163/06).