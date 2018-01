Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Shanghai/OkinawaFür den vor der ostchinesischen Küste in Brand geratenen Öltanker besteht Explosionsgefahr. Heftiges Feuer und giftige Gase hätten die nach einer Kollision mit einem Schüttgutfrachter in Flammen aufgegangene „Sanchi“ völlig eingehüllt und behinderten die Rettungsarbeiten, berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV am Montag. Von den vermissten 32 Besatzungsmitgliedern sei noch niemand gefunden worden.

Teams aus China, Südkorea und den USA suchten nach ihnen und bemühten sich, das aus dem brennenden Wrack strömende Öl einzudämmen. Dichter Qualm und schlechtes Wetter erschwerten die Sicht.

Der in Panama registrierte Tanker hatte 136 000 Tonnen Leichtöl geladen und war nach Angaben des chinesischen Transportministeriums auf dem Weg vom Iran nach Südkorea, als er am Samstagabend 257 Kilometer von der Küste entfernt mit der in Hongkong registrierten „CF Crystal“ zusammenstieß. Die 21 Besatzungsmitglieder der „Crystal“ wurden gerettet. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Die Umweltverschmutzung durch das Öl an Bord könnte sich in Grenzen halten. Große Teile davon seien wahrscheinlich sofort verbrannt oder in der Hitze verdunstet, erklärte die südkoreanische Küstenwache der Nachrichtenagentur AP.

Die 2008 gebaute „Sanchi“ ist nach Informationen der internationalen Seefahrtsorganisation der UN bereits unter fünf Namen unterwegs gewesen. Ein Tanker des iranischen Eigentümers war im August 2016 in der Straße von Singapur mit einem Containerschiff zusammengestoßen.