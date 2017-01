 Nach Sturmflut: Sand für Küstenschutz wird knapp und teuer

Mangelware Sand Mit einem Radlader wird am Strand von Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) ein Strandaufgang zurückgebaut. Die Sturmflut hat auch im Seebad Lubmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu größeren Schäden geführt. Für die Beseitigung der Sturmflut-Schäden an den Küstenschutzanlagen könnte der Sand knapp werden. Nach Angaben des für die Lagerstätten zuständigen Energieministeriums gibt es bis auf eine Ausnahmeerlaubnis aktuell nicht eine Genehmigung für die Sandförderung in den Küstengewässern vor Mecklenburg-Vorpommern. (Foto: dpa)

SchwerinFür die Beseitigung von Sturmflut-Schäden an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern könnte der Sand knapp werden. Die Preise sind schon stark gestiegen. Nach Angaben der Landesregierung in Schwerin gibt es bis auf eine Ausnahmeerlaubnis derzeit keine Genehmigung für die Sandförderung in den Küstengewässern.

Vor der Küste sind 15 Sandabbaugebiete mit einer Gesamtfläche von 400 Quadratkilometer ausgewiesen. Nach Angaben des zuständigen Energieministeriums lagert dort zwar insgesamt ausreichend Sand für den Küstenschutz. Dennoch ist die Sandentnahme bislang nur in einem sieben Quadratkilometer großen Gebiet vor dem Darßer Ort erlaubt. Der Grund dafür sind dem Ministerium zufolge Umweltauflagen.

Noch ist unklar, wie viel Sand für die Aufspülungen an den Küsten nach der schwersten Sturmflut seit mehr als zehn Jahren benötigt wird. Das Umweltministerium stellt in einem Sonderfonds für die Reparatur des Küstenschutzes zehn Millionen Euro bereit. Aktuell kostet ein Kubikmeter aufgespülter Sand laut Ministerium etwa 13 Euro. Allein in Lubmin, wo nach Schätzung der Gemeinde 250 000 Kubikmeter Sand benötigt werden, würde das Material für die Aufspülung etwa 3,25 Millionen Euro kosten.

Die schwersten Unwetter der vergangenen Jahre Dezember 1999 Zwei Tage nach Heiligabend fordert der Sturm „Lothar“ in Deutschland und fünf weiteren Ländern 110 Menschenleben. Es entstehen Schäden in Milliardenhöhe.

Juli 2002 Heftige Gewitter und ein Orkan ziehen über Berlin und Brandenburg. Acht Menschen sterben, zwei jugendliche Teilnehmer eines Zeltlagers auf der Insel Schwanenwerder im Wannsee werden von Bäumen erschlagen.

Juni 2004 Ein Sommersturm über Teilen Deutschlands verursacht Millionenschäden. In Niedersachsen wird ein Autofahrer von einer Eiche erschlagen. Auf dem Chiemsee in Bayern ertrinkt ein Segler.

Januar 2007 Orkan „Kyrill“ tobt in Europa. 47 Menschen sterben, 11 von ihnen in Deutschland. Erstmals in der Geschichte der Bahn steht der Schienenverkehr fast völlig still.

März 2008 „Emma“ wütet über Europa, bundesweit sterben sieben Menschen. In Hamburg entgeht ein Lufthansa-Airbus nur knapp einer Katastrophe, als eine Tragfläche die Landebahn berührt.

Februar 2010 Orkantief „Xynthia“ verwüstet Teile Westeuropas. In Deutschland wütet er am heftigsten in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Sieben Menschen sterben in der Bundesrepublik.

Oktober 2013 Der Orkan „Christian“ knickt in Norddeutschland und Nordeuropa massenhaft Bäume um und deckt Dächer ab. Allein in Deutschland sterben mindestens sieben Menschen.

Dezember 2013 Mindestens zehn Menschen werden europaweit von Orkan „Xaver“ in den Tod gerissen. Hunderttausende sind ohne Strom. Hamburg erlebt die zweithöchste Sturmflut seit Beginn der Aufzeichnungen 1825.

Juni 2014 Mit Hagel, Starkregen und heftigem Wind hinterlässt Tief „Ela“ vor allem in Nordrhein-Westfalen eine Spur der Verwüstung. Bilanz: Schäden in zweistelliger Millionenhöhe und mehrere Tote.

Januar 2015 Die Orkantiefs „Elon“ und „Felix“ richten in ganz Europa Verwüstungen an und legen vielerorts den Bahnverkehr lahm. Bei Unfällen gibt es Tote und Verletzte – auch in Deutschland.

Die Kosten für Strandaufspülungen sind nach den Munitionsfunden an den Stränden von Boltenhagen und Rerik deutlich gestiegen. Seit 2016 wird eine engmaschige Siebanlage bei Aufspülungen genutzt, um zu verhindern, dass Kampfmittel an den Strand gelangen. Davor kosteten die Aufspülungen etwa 7 bis 10 Euro pro Kubikmeter Sand.