New York Ein Schwerverletzter bei Brand im Trump Tower

Im 50. Stockwerk des Trump Towers an der New Yorker Fifth Avenue ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

In dem Gebäude an der ikonischen Fifth Avenue brach am 7. April ein Feuer aus. (Foto: AFP) Trump Tower

New YorkIn New York City ist am Samstagabend ein Feuer im 50. Stockwerk des Trump Towers an der Fifth Avenue ausgebrochen. Ein Sprecher der New Yorker Polizeibehörde bestätigte, dass die Feuerwehr vor Ort sei, um den Brand zu bekämpfen. Ein Mensch wurde laut Feuerwehr bei dem Brand schwer verletzt.

Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten Flammen und dichte Rauchwolken, die aus dem oberen Stockwerk des Hochhauses drangen.

Fire in Trump Tower worsening pic.twitter.com/6T1VsOCsuP — Peter Thomas Roth (@PeterThomasRoth) April 7, 2018

US-Präsident Donald Trump meldete sich kurz nach dem Vorfall per Twitter zu Wort. Er sagte, dass das Feuer gelöscht sei in dem „gut gebauten Gebäude“ und dankte den Feuerwehrmännern und –frauen für ihren Einsatz. Der Präsident, First Lady Melania Trump und ihr gemeinsamer Sohn Barron, 12, befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers in Washington.

In dem 58-stöckigen Gebäude befinden sich sowohl Büroräume als auch private Wohnungen. Der Trump Tower an der Fifth Avenue war der Hauptwohnsitz von Donald Trump bis vor seinem Amtsantritt als US-Präsident. Er besitzt noch immer Büroräume und eine Wohnung in dem Wolkenkratzer.

Im Januar brach bereits ein Feuer in dem Hochhaus aus, ausgelöst durch einen Defekt einer Kühlvorrichtung. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.